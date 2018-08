L’acollida de l’‘Aquarius’ continua encallada

Han passat dues setmanes des que el govern espanyol va anunciar que acolliria 60 persones del vaixell Aquarius, que va arribar a Malta amb 141 migrants a bord. L’Estat també va comunicar que Catalunya rebria “una part raonable” de les 60 persones, però quinze dies després es manté la incertesa de quantes seran. Consultades per l’ARA, fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies van assegurar ahir que continuen sense tenir novetats sobre l’acollida dels migrants que viatjaven a l’ Aquarius i des de la vicepresidència del govern espanyol no van respondre a les preguntes plantejades. Però, curiosament, la Policia Nacional va enviar ahir un comunicat per explicar que donava per acabat el seu dispositiu a Malta -on hi havia tres agents- per col·laborar en aquest procés d’acollida.

En concret, el cos de seguretat estatal va informar que un subinspector i dos policies de la unitat de fronteres es van desplaçar a la capital de Malta el 22 d’agost, on es van estar fins ahir per fer les entrevistes “per seleccionar els 60 migrants que seran enviats a Espanya”. Però, sobre el destí final de les 60 persones, la Policia Nacional no en va donar detalls, i ni el Govern ni l’Estat ho van saber precisar. De fet, el mateix dia que el vaixell va arribar al port de La Valletta, a Malta, el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ja va admetre que el Govern encara no sabia la xifra exacta de persones de l’Aquarius que viatjarien a Catalunya. Aleshores Amorós va assegurar que es treballava a partir d’hipòtesis perquè el nivell d’informació era “pràcticament nul”.

Però les hipòtesis continuen dues setmanes després, perquè no consta que s’hagi fixat cap xifra de quants migrants rebrà Catalunya. D’entrada, fa quinze dies, la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va exposar que Catalunya “estava disposada a acollir” les 60 persones, ja que fins i tot la Generalitat va oferir els ports catalans a l’Aquarius. Tot i això, Calvo va recordar que “les comunitats autònomes no tenen competències sobre els ports”. De moment, tampoc s’ha aclarit si els migrants que arribin podran ser acollits com a refugiats, i Amorós ja va reclamar que “no s’escatimi en permisos humanitaris”.

Acord entre sis països

La decisió de l’Estat d’acollir 60 migrants del vaixell va arribar després que hagués assenyalat que Espanya “no era el port més segur”. Però, al final, sis països europeus van arribar a un acord per repartir-se les 141 persones rescatades per l’ Aquarius : Espanya n’acollirà 60, França 60, Alemanya 50, Portugal 30 i Luxemburg cinc. Als 141 del vaixell, Malta hi va afegir unes 60 persones més rescatades per l’illa i que va demanar distribuir. En aquest cas, a diferència del que va passar al juny també amb l’ Aquarius -que va atracar a València-, el govern espanyol de Pedro Sánchez es va treure de sobre la pressió de ser l’únic país que rebia el vaixell i va acabar obtenint el suport de la Unió Europea.