L'agenda per seguir els actes commemoratius del 17-A

Quan es compleix un any dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, el "No tinc por" es tornarà a sentir a diversos racons de Catalunya. Segons ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, l'objectiu és doble: recordar les víctimes i retre homenatge als cossos de seguretat i emergències de Catalunya, així com als serveis sanitaris i, en general, a tots els que es van bolcar en la gestió dels atemptats. Els actes es concentraran en els municipis que van ser escenari del 17-A: Barcelona, Cambrils, Alcanar i Ripoll.

Ripoll, on es va produir la radicalització

Ripoll inaugurarà els actes commemoratius del 17-A. Serà en una jornada que, sota el lema 'Ripoll per la convivència', inclourà activitats i tallers al voltant de les relacions humanes, la convivència i la diversitat cultural. Serà aquest dijous a partir de les 16.30 h a diferents espais de la ciutat. Hi assistirà el president Torra juntament amb d'altres consellers i autoritats locals.

Alcanar, el lloc de l'explosió

Justament quan fa un any de l'explosió que primer no es va relacionar amb l'atemptat, Alcanar també serà seu d'un homenatge a les víctimes i als professionals que van treballar aquells dies i els mesos que vindrien. Serà en un acte institucional de reconeixement als cossos de seguretat i d’emergència, voluntaris i serveis socials que tindrà lloc aquest dijous a les 20.00 h a la plaça Ramon Pous de les Cases d’Alcanar.

Barcelona, el primer atemptat

La capital catalana serà la seu principal dels homenatges. El primer serà una ofrena floral al mosaic de Joan Miró de la Rambla, on la furgoneta es va aturar després d'atropellar mortalment 14 persones. Està previst que comenci a les 10.00 h i compti amb la presència del president Torra, una àmplia representació dels membres del Govern i els familiars de les víctimes mortals.

Mitja hora més tard tindrà lloc l'acte institucional en record i solidaritat amb les víctimes dels atemptats que ha organitzat l'Ajuntament de Barcelona. Serà a la plaça de Catalunya i comptarà amb la polèmica presència del rei Felip VI. A partir de les 10.30 h, alumnes de cinc escoles municipals de música de Barcelona i del Conservatori Municipal oferiran una interpretació musical. També es llegirà un text en els set idiomes de les víctimes mortals (català, castellà, anglès, francès, portuguès, italià i alemany).

Després dels atemptats, persones de tot arreu van dipositar a la Rambla més de 12.000 objectes i documents com a mostra d’homenatge a les víctimes i suport a les seves famílies. Coincidint amb el primer aniversari dels fets, es posarà a disposició de tota la ciutadania el web 'Memorial la Rambla 17-A', que contindrà l’arxiu digital de totes aquestes ofrenes i dels llibres de condol per preservar la memòria col·lectiva i com a reconeixement de les víctimes.

Divendres a la tarda el president Torra anirà a la presó de Lledoners i es reunirà amb qui era conseller d'Interior quan es van produir els atemptats, Joaquim Forn. Allà mateix, davant del centre penitenciari, tindrà lloc un acte organitzat per l'ANC i Òmnium Cultural.

Cambrils, escenari del segon atac

A Cambrils també es farà un acte en record de les víctimes i s'inaugurarà el Memorial per la Pau a la rotonda on va tenir lloc l’atemptat, al passeig Marítim. Aquest serà l'últim dels actes oficials i tindrà lloc l'endemà dels de Barcelona, aquest dissabte, 18 d'agost, a les 10.30 h. Hi participaran el president Torra i bona part del Govern. Després de descobrir el memorial es faran ofrenes florals.