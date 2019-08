200 activistes tallen la Diagonal en defensa de l'Amazònia al crit de "Bolsonaro, dimissió"

Uns 200 activistes s'han concentrat aquest divendres al migdia al consolat del Brasil de Barcelona, a l'avinguda Diagonal, per denunciar la inacció política internacional davant els incendis forestals que cremen la selva amazònica –el pulmó del planeta, vital per contrarestar l'escalfament global– des de fa 17 dies. Des del gener, al bosc tropical més extens del món s'han registrat 38.228 focus d'incendi.

En la manifestació, convocada pels col·lectius en defensa del medi ambient Rebel·lió o Extinció BCN i Fridays for Future, els activistes han reclamat també la dimissió del president del Brasil, Jair Bolsonaro, corejant consignes com ara "Bolsonaro, dimissió".

Els manifestants atribueixen els focs a la mala gestió de l'ultradretà. Asseguren que són provocats "per un govern que no creu en el canvi climàtic", ja que, segons Isidre Castanyé, portaveu d'Extinction Rebellion, Bolsonaro "té interessos econòmics per destruir l'Amazònia".

Clàudia Bosch, portaveu de l'organització Rebel·lió o Extinció BCN, ha explicat als mitjans que l'Amazònia aporta el 20% de l'oxigen de la Terra. Segons l'activista, el foc ja ha cremat 1,9 milions d'hectàrees i la inacció del govern brasiler es deu a interessos econòmics relacionats amb la indústria de la carn, entre d'altres: "El Brasil és el segon productor de carn més gran del món i amb moltes d'aquestes terres el primer que fan és vendre la fusta i després cultivar-les per obtenir pinso".

Al crit de "Bolsonaro, dimissió", durant uns minuts els manifestants han tallat la Diagonal entre la Via Augusta i el passeig de Gràcia per exigir "que es digui la veritat" sobre l'origen i les causes dels incendis que assolen el pulmó del planeta.

Els activistes portaven pancartes en defensa de la conservació de la selva amazònica i contra el govern de Bolsonaro. "Bolsonaro ho està permetent de manera deliberada per interessos econòmics, i ens estem coordinant, a nivell estatal i internacional, amb diferents moviments socials per no quedar-nos amb els braços plegats", ha explicat Bosch.