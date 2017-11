Les activitats de Nadal de la plaça Catalunya arribaran als barris

Barcelona va encendre ahir els llums de Nadal i l’Ajuntament va aprofitar per presentar totes les activitats que se celebraran a la ciutat durant aquests dies. El plat fort, com cada any, serà la Cavalcada de Reis, que transcorrerà pels carrers de Barcelona el dia 5 de gener a partir de les sis de la tarda. Però, a part de la desfilada de Ses Majestats els Reis d’Orient, Barcelona prepara un miler d’activitats que tindran com a principal escenari la plaça Catalunya però que, per primer cop, aquest any es descentralitzaran i també arribaran als districtes. L’objectiu d’aquests actes és “fer arribar el Nadal a tota la ciutat”, segons va explicar la directora de Festes i Tradicions de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Marta Almirall.

Els altres grans objectius de totes les activitats nadalenques són fomentar la cultura i animar el consum. El regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament, Agustí Colom, va lamentar ahir que el turisme ha caigut un 3,8% en relació al mes d’octubre de l’any passat i va advertir que el comerç ha patit aquest descens. Molts destins busquen el turisme nadalenc que aprofita el viatge per fer compres. Per intentar compensar aquesta caiguda, l’Ajuntament ha llançat diferents iniciatives per avivar l’activitat comercial de la ciutat, com un concurs d’aparadors, un pla d’il·luminació nadalenca dels comerços i una campanya de promoció comercial amb un pressupost de 260.000 euros. Hi haurà trenets, parenoels, trobades amb vermuts, concursos, concerts...

Aquests actes -que s’estendran per tota la ciutat- se sumaran a les activitats culturals que els districtes també poden demanar i que aniran recorrent el territori els dies que no estiguin a la plaça Catalunya.

Esferes sense gravetat

Entre les activitats que es podran trobar per tots els districtes -a més de la plaça Catalunya- des del 22 de desembre fins al 4 de gener, destaquen les relacionades amb l’esport, l’art urbà i els jocs d’animació per als més petits, com obres de teatre. Tots els actes seran gratuïts. També hi haurà les diferents carpes que formen la Fira de Consum Responsable, Economia Social i Solidària, que ja celebra la seva tercera edició. L’únic espectacle que només es podrà veure a la plaça Catalunya serà Un pas de pardal, que estarà format per set esferes, les ingravidolles, segons fonts de l’Icub. Aquestes esferes representen “la sensació d’ingravidesa i la sensació d’estar en una bombolla perquè s’acosta el Nadal”. Aquestes bombolles, que cada dia es coordinaran per fer un espectacle “visual i festiu” també seran el fil conductor de la Cavalcada de Reis. Les activitats a la plaça Catalunya se celebren des que Ada Colau és alcaldessa de la ciutat. Durant els governs del PSC i CiU, la cèntrica plaça Catalunya tenia una pista de patinatge, però el nou govern la va suprimir per apostar per activitats lúdiques i gratuïtes. El nou govern sí que ha mantingut, en canvi, moltes altres activitats nadalenques, com la Fira Tradicional de Santa Llúcia i la de Sagrada Família. Aquest any, a més, hi haurà dos pessebres: un de tradicional, que s’exposarà al pati del Museu Frederic Marès, fet per l’Associació de Pessebristes de Barcelona, i un altre de més artístic, dissenyat per Jordi Darder, guanyador del concurs convocat per l’Icub. Aquest pessebre més artístic comptarà amb 25 figures de metacrilat i es podrà visitar a partir d’avui a la plaça Sant Jaume.

Una altra iniciativa nadalenca que es repetirà aquest any és la d’embolicar regals amb paper ecològic. L’Ajuntament instal·larà 15 casetes per tota la ciutat on es farà servir paper reciclat i roba reciclada per embolicar els regals comprats als eixos comercials. L’any passat es van embolicar 10.800 regals amb paper i 1.800 amb roba. També es distribuiran embolcalls de roba reciclada que han sigut produïts per la Fundació Pare Manel i el Centre Especial de Treball Estel Tàpia.

Encesa de llums a la Rambla

La tradicional encesa de llums es va fer ahir a la Rambla de Santa Mònica per retre homenatge al carrer més emblemàtic de la ciutat, que aquest estiu va patir un dramàtic atemptat. L’Ajuntament va voler amb aquest gest “reconèixer la resposta que es va produir tant per part dels comerciants com per part dels veïns de la Rambla”.

Després de la Rambla els llums es van anar encenent a la resta de la ciutat. En total, 400 trams de carrers i places amb prop de 100 quilòmetres lineals s’il·luminaran fins al 6 de gener i en el següent horari: divendres i dissabtes, de 18.30 h a 1.00h; de diumenge a dijous, de 18.30 h a 23.00 h, i els dies 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener, de 18.30h a 2.00 h.

En total, 79 associacions i eixos comercials han demanat aquest any la subvenció per il·luminar els carrers. L’Ajuntament cobreix el 50% del cost. Les subvencions rebudes aquest any han arribat fins als 860.000 euros.