L'acusat del crim d'Aspa va confessar als companys haver matat els dos agents rurals

Ismael Rodríguez, el caçador que va disparar dos agents rurals a Aspa (Segrià) el 21 de gener del 2017, va confessar als seus companys que els havia matat d'un tret al cap. Així ho ha relatat avui un dels caçadors que era el dia dels fets al vedat, en el segon dia de judici a l'Audiència de Lleida.

Segons aquest testimoni, Ismael Rodríguez, per al qual el fiscal demana 48 anys de presó per dos delictes d'assassinat, va reconèixer haver-los disparat davant seu i de quatre persones. Tots plegats havien viatjat en cotxe a la zona aquell dia des de Terrassa per caçar.

A la pregunta de si els agents estaven morts o només ferits, l'acusat va afirmar: "No hi vagis, estan amb el cap obert". Per aquest motiu, ha explicat el caçador, ja no es van desplaçar fins al lloc exacte dels fets, ja que, a més, ha dit, estaven tots "molt nerviosos". Després de la confessió de Rodríguez i quan li van preguntar per què havia disparat els agents rurals, ell només responia: "No sé per què ho he fet".

Segons els forenses, les víctimes van rebre un primer tret cadascuna, una al pit i l'altra a la cara, i després un segon tret, al cap, des de més a prop, quan ja eren a terra.

"L'Ismael es quedava en blanc"

D'altra banda, també han prestat avui declaració com a testimonis el pare i l'actual parella de Rodríguez. El pare ha dit que no pot entendre com el seu fill havia pogut fer això i ha explicat que de vegades es quedava "en blanc", sobretot quan vivia moments de tensió: "Ara, després de tot el que ha passat, relacionem aquells lapsus que patia", ha assenyalat.

De fet, en el la jornada de judici d'ahir, l'acusat va assegurar que no recordava res del que havia passat perquè s'havia quedat en blanc. La seva defensa va al·legar que l'home pateix una epilèpsia crònica "que mai ha estat tractada".

L'actual parella de Rodríguez ha estat l'última a testificar. La jove va ser parella de l'acusat fa set anys i va decidir reprendre la seva relació amb l'acusat després de les seves visites a la presó de Ponent (Segrià). Ha declarat que Rodríguez a vegades es "queda als núvols" fins a 20 minuts: "Ell pot seguir fent altres coses, però notes que està amb la mirada perduda i li has de dir que baixi dels núvols", ha assegurat.

Per la seva banda, l'advocat de l'acusació particular de les famílies ha defensat que la malaltia que Ismael Rodríguez diu que pateix ''és inexistent''. El lletrat assegura que aquest argument ''està més que desbancat'' i que en el moment que va matar els dos Agents Rurals era ''perfectament conscient'' del que feia.