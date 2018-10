L'acusat d'assassinar la seva dona amb 47 punyalades demana complir la màxima pena possible

Un home acusat d'assassinar la seva parella a ganivetades s'ha declarat aquest dimecres culpable de tots els càrrecs davant el jurat popular que el jutja a l'Audiència de Barcelona i ha demanat al jutge que el condemni a la "màxima pena possible".

La fiscalia demana un total de 25 anys de presó per a l'acusat, L.C., per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament que va tenir lloc l'any 2016, quan presumptament va apunyalar la seva dona clavant-li dos ganivets un total de 47 vegades mentre ella dormia amb taps a les orelles.

En el judici, que ha començat aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Barcelona, la defensa ha mantingut que el crim no va ser un assassinat, sinó un homicidi, en el qual l'home no era conscient de res perquè estava sota els efectes de la cocaïna. L'acusat ha explicat que la nit dels fets la seva dona i ell van discutir per un suposat viatge que havia de fer a Marbella la setmana següent. La víctima, assegura l'acusat, li va clavar un ganivet a la mà, que va ser el suposat detonant perquè l'home, fruit de l'adrenalina i el consum de drogues, acabés assassinant la seva parella.

L'acusat ha declarat entre algunes contradiccions, com el nombre de punyalades, l'estat de la seva relació, la quantitat de cocaïna consumida, les converses amb el seu camell els dies previs a l'assassinat o l'ordre dels fets. L'acusat ha reiterat moltes vegades durant la seva declaració que assumeix la seva culpabilitat i que desitja ser condemnat per a tota la vida. "Estic penedit i tant me fa la condemna", ha declarat.