Els acusats de la violació en grup dels Sanfermines es declaren innocents

Els cinc acusats d'haver violat en grup una jove madrilenya de 18 anys en els Sanfermines de l'any passat s'han declarat innocents en la primera sessió del judici que des d'aquest dilluns acull a porta tancada el Palau de Justícia de Navarra. L'advocat Agustín Martínez Becerra, que defensa els tres acusats que són a la presó de Pamplona des de fa 16 mesos, ha apuntat davant els periodistes que els seus clients han assegurat que són "innocents" i que sempre han sostingut que les relacions van ser consentides. El mateix ha passat amb els altres dos acusats, que són a la presó miliar d'Alcalá de Henares (Madrid), tot i que un d'ells ha admès haver "sostret" el mòbil de la jove.

La fiscalia demana 22 anys de presó per als encausats, mentre que la defensa de la víctima en demana 24 i les acusacions populars de l'Ajuntament de Pamplona i el govern navarrès sol·liciten penes de 25 anys. Es preveu que el judici s'allargui fins al 24 de novembre a porta tancada, per preservar la intimitat de la noia. Una de les qüestions prèvies que el tribunal ha abordat, en aquesta primera sessió del judici, han sigut les acusacions exercides per l'Ajuntament de Pamplona i el govern de Navarra. Les defenses dels joves han demanat que tots dos siguin apartats del cas, però el tribunal no ha acceptat la petició.

El judici continuarà aquest dimarts amb el testimoni de la jove; el tribunal ha demanat protecció per a ella i ha sol·licitat que no es trobi amb els acusats en cap moment. Per tant, arribarà al Palau de Justícia acompanyada per la policia i declararà mentre els encausats segueixen el seu testimoni des d'una altra sala per videoconferència. Els pròxims dies estan citades a declarar mig centenar de persones, entre les quals agents de la policia, testimonis, psicòlegs i forenses.