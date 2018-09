Colau exigeix una resposta de la Generalitat a la manca d'efectius policials a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha alertat aquest dissabte de l'escassetat d'efectius policials a la ciutat per fer front a l'augment d'alguns delictes com els furts i ha demanat al Govern que abordi amb urgència el que es podria convertir en un problema de seguretat ciutadana, una competència que ha recordat que recau en la Generalitat.

En una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, Colau ha afirmat que"Barcelona és una de les ciutats més segures del món", però alhora ha admès que "també és veritat que en l’últim any han augmentat les xifres d’alguns delictes”. En aquest sentit, l'alcaldessa ha admès que "hi ha professionals del furt que roben, paguen una multa i surten al carrer". "Això dona una sensació d'inseguretat molt gran", ha insistit. Per això ha parlat amb la fiscalia, segons ha explicat, perquè els autors de furts reincidents no surtin pagant una simple multa.

Colau ha recordat que el govern municipal que ella lidera no són els únics que diuen "que falten Mossos", una reclamació del mateix cos policial. En aquest sentit, ha demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, que admeti el problema i l'abordi amb celeritat. "Em preocupa que el conseller d’Interior segueixi dient que no cal més policia a Barcelona", ha conclòs.