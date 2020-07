El Consorci Besòs Tordera demana una multa de 400.000 euros per a l'empresa que va contaminar el riu

Un incendi va calcinar fa sis mesos la planta de reciclatge de dissolvents Ditecsa a Montornès del Vallès. Les aparatoses flames, que van arribar al riu Besòs, van causar danys mediambientals i també materials pels quals l'empresa química haurà de respondre. El Consorci Besòs Tordera, que va obrir un expedient per l'incident, planteja una sanció de 401.276,37 euros a la companyia i, juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), també avança que haurà de fer front a una indemnització de 395.276,37 euros per les destrosses que el foc va fer a la depuradora del municipi i a uns altre sllocs de la xarxa de subministrament d'aigua.

El material tòxic que va cremar a la planta va obligar a confinar alguns veïns i va acabar arribant al riu –es van poder veure flames a la superfície a causa de la pel·lícula que van formar els materials sobre l'aigua–, cosa que va causar la mort d'espècies que l'habitaven i danys en un medi encara avui en recuperació. Mig any després, la contaminació causada per l'incendi no es detecta aigües avall del riu, però sí a l'entorn de la planta calcinada i en aigües subterrànies pròximes (en un radi d'uns 300 metres).

Els controls de les espècies constaten que les poblacions d'invertebrats són semblants a les que hi havia abans de l'accident, però amb els peixos encara no s'hi ha arribat. "Tot i recuperar-se progressivament, no han arribat als nivells d’abundància i de densitat d’abans", han informat el Consorci i l'ACA en un comunicat.

L'incendi a les instal·lacions el desembre passat és investigat per la Fiscalia de Medi Ambient i hi ha un segon expedient en curs de la Generalitat que determinarà la responsabilitat ambiental de la companyia.

[[OJBECT]]

Malgrat que el pla de xoc per recuperar el riu –que preveia tres tongades de mostres a les aigües– ha culminat aquest mes de juny, les mesures de control continuaran allà on encara es detecten contaminants. En aquesta zona es treballa amb Ditecsa per delimitar i posar remei al problema ambiental que persisteix.

Mentre l'expedient del Govern segueix el seu curs, també es començarà a desmantellar ben aviat la nau industrial calcinada i els dipòsits afectats per gestionar i eliminar el sòl que pugui estar contaminat, segons ha detallat el departament de Territori i Sostenibilitat.