L'advocat de l'Estat també acusa el mecànic denunciat per no haver volgut atendre una agent de la Policia Nacional

L'Advocacia de l'Estat s'ha personat al jutjat de Reus que investiga el mecànic de Reus denunciat per haver-se negat a reparar el cotxe d'una agent de la Policia Nacional. El jutge li atribueix un delicte d'odi, tot i que ell defensa que està en el seu dret de no voler atendre els cossos espanyols per l'1-O. El mecànic ha declarat aquest dimecres davant del jutge i només ha contestat a les preguntes del seu advocat, que entén que el cas s'hauria d'arxivar.

El lletrat de l'Estat representa l'agent de la Policia Nacional, a qui el jutge també ha pres declaració en qualitat de testimoni. Aquest dimecres també ha comparegut la parella de la policia -un Mosso d'Esquadra-, que és qui va denunciar els fets davant dels Mossos. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat ha cridat a declarar més testimonis del cas, a qui el jutge interrogarà properament.

Jordi Perelló assegura que no va atendre la policia per una "decisió personal". Defensa que el seu taller no té acords amb cap marca i que això l'empara a no atendre tots els clients. El seu advocat, David Piqué, assegura que en la reacció del mecànic no hi ha "cap delicte d'odi" i espera que "el cas s'arxivi pròximament".

"Els tallers seran sempre nostres"

Un centenar de persones s'han concentrat davant dels jutjats de Reus per demanar que s'arxivi el cas del mecànic, amb crits d'"els tallers seran sempre nostres" que versionaven un dels càntics que s'han fet servir durant les mobilitzacions contra la repressió policial de l'1-O.

Els manifestants han rebut Perelló entre aplaudiments quan ha sortit de declarar, mitja hora després d'haver entrat als jutjats. El taller del mecànic ha tancat aquest matí. A la porta s'hi podia llegir una nota amb la inscripció "Avui al matí tancat per injustícia".