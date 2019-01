El Col·legi d'Advocats de Barcelona denuncia la manca de transparència de l'Ajuntament en el cas de la gossa Sota

La comissió de protecció de drets dels animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona ha denunciat en un comunicat la manca de transparència de l'Ajuntament en la investigació del cas de la gossa Sota, morta a trets per un agent de la Guàrdia Urbana el 18 de desembre. L'organització critica que el consistori "no compleix amb l'obligació legal d'obrir un expedient sancionador" de cara a la pràctica de proves "objectives" i "sense manipulació", com ara la necròpsia, i lamenta que "obstrueixi" el dret als animalistes a tenir-hi accés.

El Col·legi d'Advocats atribueix la mort de la gossa a la "nefasta gestió de l'Ajuntament" i la seva manca de resposta davant les denúncies de "les actuacions arbitràries" d'alguns policies locals envers persones que vivien al carrer amb "l'únic coixí emocional de la seva mascota". "L'Ajuntament va prohibir que els gossos anessin sense lligar i va donar instruccions a la Guàrdia Urbana de perseguir els propietaris", argumenten en el comunicat.

A més, la comissió de protecció de drets dels animals assenyala que "la política de l'Ajuntament ha costat la vida a més de 50.000 animals en els últims tres anys" i subratlla la "impunitat" de les "baralles de gossos organitzades i de la venda il·legal i el maltractament de cadells".

Precisament, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar la setmana passada la seva intenció de reforçar la formació dels agents de la Guàrdia Urbana a l'hora de tractar amb animals amb un curs de benestar animal dissenyat amb el Col·legi de Veterinaris.