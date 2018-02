Els advocats de Drets es personen en la causa dels atemptats per aclarir la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI

El col·lectiu d'advocats 'Drets', que ha impulsat diversos processos per catalanofòbia als tribunals, ha decidit personar-se en la investigació pels atemptats del 17 d'agost passat a Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 morts i més de 130 ferits. L'objectiu dels lletrats és aclarir la relació entre el líder de la cèl·lula terrorista de Ripoll, l'imam Abdelbaky es Satty amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

Es va arribar a apuntar que l’ imam havia sigut confident del CNI. El PP i el PSOE van vetar una compareixença del ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, per explicar-se al Congrés. En declaracions a l'ARA, el delegat del govern central, Enric Millo, va assegurar fa pocs dies que no li "constava" aquesta relació entre es Satty i els serveis d'intel·ligència estatal. Aquest dimecres hi ha insistit en una compareixença pública a Girona.

L'Audiència Nacional haurà de valorar ara si els accepta com a acusació popular en la causa. L'Ajuntament de Barcelona també ha demanat exercir aquest paper, per l'impacte que els atemptats van tenir a la ciutat. En cas que el jutge Fernando Andreu els demani una fiança per formar part de la investigació, els advocats de Drets asseguren que iniciaran una campanya de micro mecenatge.