Els advocats d'ofici reforcen l'assessorament a famílies desnonades i creen una oficina a Ciutat Vella

Cada dia a les comarques barcelonines 28 famílies perden la casa perquè no poden pagar la hipoteca o el lloguer, segons el balanç del primer trimestre del 2018 que va fer públic el Consell General del Poder Judicial. El degoteig de casos és constant i la vulnerabilitat de les persones que es troben en aquesta situació ha portat els lletrats d'ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) a reforçar la unitat d'assessorament en matèria d'habitatge per oferir justícia gratuïta als afectats. Només en els tres primers mesos de l'any aquest nou servei ha atès ja 177 casos i la previsió és que durant tot l'any n'acabi portant més de 700.

Els advocats del Torn d'Ofici també han obert amb col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona una oficina presencial d'atenció al districte de Ciutat Vella de la ciutat, una de les zones més castigades per aquests casos. "Estem parlant de ciutadans que no sabien on dirigir-se ni quins drets tenen, són casos d'una vulnerabilitat extrema", ha explicat la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay. La voluntat del col·legi és obrir altres punts d'atenció a la ciutat. "Som nosaltres qui hem d'acostar la Justícia Gratuïta a la ciutadania i no al revés", ha assegurat la diputada de l'ICAB responsable del Torn d'Ofici, Carmen Valenzuela.

540x306 La degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, i la diputada responsable del Torn d'Ofici, Carmen Valenzuela / POL SOLÀ / ACN La degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, i la diputada responsable del Torn d'Ofici, Carmen Valenzuela / POL SOLÀ / ACN

Durant l'any passat, els advocats d'ofici de Barcelona van tramitar 100.000 expedients i en el que va d'any en porten ja 55.000. La majoria de casos que porten són de l'àmbit penal (31% del total). Tot i així un dels camps que més ha crescut en els darrers anys és l'assessorament a menors estrangers no acompanyats (MENA), que compta amb un servei especial a Barcelona. Respecte al 2016, l'any passat els expedients tramitats van augmentar un 239% amb un miler de designacions d'advocats. En el que va d'any s'han atès 800 casos.

Dignificar el Torn d'Ofici

Coincidint amb el dia de la Justícia Gratuïta, la degana també ha remarcat la necessitat de "dignificar" les retribucions dels advocats d'ofici i ha reclamat que s'apliquin els increments d'IPC congelats des del 2009. Actualment un lletrat d'ofici de l'àmbit penal pot cobrar uns 160 euros per una guàrdia de 24 hores.

"Estem parlant de pocs euros l'hora", ha dit Gay, si bé ha reconegut que a Catalunya la conselleria de Justícia ha fet "un esforç" per pagar els mòduls "gairebé al dia" als advocats -ara mateix cobren amb un mes d'endarreriment-. A la resta de l'Estat els terminis son superiors. "Si no s'aposta per una justícia gratuïta de qualitat, l'Estat del benestar decau", ha assegurat Gay.