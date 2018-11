Els advocats reclamen reforçar l'assistència a les víctimes de la violència masclista

El Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) reclama reforçar l'assistència a les víctimes de la violència masclista des del moment que posen els peus en una comissaria o un jutjat per interposar una denúncia per maltractaments. Segons les dades de l'ICAB, entre gener i octubre d'aquest any només un 13,22% de les dones que van denunciar ser víctimes de violència masclista ho van fer acompanyades d'un advocat. "La primera declaració de la víctima pot determinar l'èxit o el fracàs de la instrucció judicial del seu procediment", ha recordat la degana, Maria Eugènia Gay.

Des del col·legi insisteixen en la necessitat de fer obligatòriament valoracions de risc de tots els casos per tenir més elements a l'hora de dictar una ordre de protecció que allunyi els presumptes agressors de les víctimes. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recollides des de l'ICAB, durant els sis primers mesos de l'any a Catalunya només es van acordar la meitat de les ordres de protecció sol·licitades per les víctimes. Per sota de la mitjana estatal, que és del 68%.

"És bàsic traslladar a la víctima confiança en el sistema, I per això seguim reivindicant un tracte institucional correcte amb unes bones valoracions dels riscos, un bon sistema de protecció físic i psicològic, i un bon sistema de protecció i de proximitat judicial. En definitiva, un sistema que les faci sentir creïbles i protegides", ha assegurat Gay.