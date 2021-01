L'aeroport de Barajas paralitza operacions durant tot el dia i se suspenen tots els trens amb origen o destí a Madrid

Les fortes nevades que estan afectant diversos punts de l'Estat han afectat significativament els mitjans de transport. L'aeroport de Barajas Adolfo Suárez de Madrid ha paralitzat les seves operacions durant tot el dissabte per la previsió de neu i també s'han suspès tots els trens amb origen o destí a Madrid, tant de mitja com de llarga distància.

⚠️Ante la previsión de nieve de las próximas horas y por seguridad, el Aeropuerto AS #Madrid- #Barajas paraliza sus operaciones durante todo el sábado día 9.

🔈Próxima información a las 20:00 horas.

➡️ Consulta con la aerolínea el estado del vuelo y no te dirijas al Aeropuerto. https://t.co/YzJ7va0uhT — Aena (@aena) January 9, 2021

El gestor aeroportuari Aena ha anunciat la suspensió dels vols per motius de seguretat a Twitter. En el missatge, Aena demana als viatgers que no vagin a l'aeroport i assenyala que aquest vespre actualitzarà la informació sobre la seva activitat. Les operacions a Barajas es van suspendre ahir a última hora degut a la neu que va caure damunt les instal·lacions per la borrasca Filomena, que va obligar a desviar els aterratges a altres aeroports degut a les males condicions a les pistes i de visibilitat, tal com informa Efe.

Per via terrestre, les carreteres dels afores de la capital espanyola van començar a emblanquinar-se aquest divendres al vespre i alguns conductors han quedat atrapats a la M-40 i la M-50 durant tota la nit. Està previst que segueixi nevant durant tot el dia i que el rescat de tots aquests usuaris trigui a arribar. El director de l'Agència de Seguretat i Emergències de la Comunitat de Madrid ha assegurat en declaracions als mitjans que s'ha pogut alliberar a un miler de vehicles, i ha demanat "paciència" als conductors que segueixen atrapats, informa Ot Serra.

Asimismo, también han sido suspendidos este sábado todos los trenes transversales entre Andalucía y Cataluña, y todas las líneas de Cercanías de Madrid. — Renfe (@Renfe) January 9, 2021

Els trens que passen per la capital espanyola també han paralitzat la seva activitat, així com tots els trens entre Andalusia i Catalunya i totes les línies de Rodalies de Madrid. També s'ha interromput el servei de la línia de Rodalies R12 entre Manresa i Lleida, on n o es preveu transport alternatiu per carretera, tal com informa l'ACN.