S'amplia l'afectació dels lots d'aigua que causen molèsties digestives als consumidors

L'afectació dels lots d'aigua embotellada que causen molèsties digestives als consumidors s'ha ampliat. El departament de Salut ha informat que ara s'han retirat les garrafes de la marca blanca d'Eroski, com ja es va fer ahir amb les garrafes de Condis, produïdes totes per Aigua del Montseny (de la font d'Aiguaneu). En concret, s'han retirat del mercat les ampolles d'un litre i mig i les garrafes de cinc litres de la marca Eroski. Les aigües afectades són del lot 120721, el mateix que el de les garrafes de cinc litres de Condis.

Tant la cadena de supermercats Condis com Eroski han retirat les garrafes i les ampolles afectades. En el cas de Condis, es tracta de 9.900 garrafes de cinc litres d'aigua mineral natural. Les cadenes han retirat totes les garrafes afectades dels seus establiments i han destacat que la mesura s'ha pres per precaució. La retirada s'ha produït després que s'hagi obert una investigació arran d'una denúncia d'un consumidor als Mossos d'Esquadra. Aquest client va beure aigua del lot afectat i va patir efectes adversos lleus, com irritació del tracte digestiu.

Les primeres investigacions han apuntat que altres envasos del mateix lot feien mala olor quan s'obrien i l'aigua tenia mal gust quan s'ingeria. Després de conèixer els fets, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha posat en marxa una investigació entre les diferents empreses implicades en la producció d'aquest lot d'aigua: des de les cadenes de supermercats que en fan la distribució fins a l'empresa envasadora de l'aigua de la font d'Aiguaneu.

El motiu de l'afectació, segons les primeres investigacions, seria una contaminació d'una línia d'envasament d'Aigua del Montseny amb productes químics procedents d'una línia de producció que estava en procés de neteja i desinfecció. L'Agència de Salut continua investigant i està verificant la retirada del producte del mercat. El departament de Salut i les cadenes de supermercats han demanat als clients que puguin tenir les aigües del lot 120721 que no les consumeixin. L'Agència de Salut Pública de Catalunya informarà del seguiment del cas segons el resultat de la investigació.