Els afectats per l’amiant a TMB s’organitzen en una plataforma

Tot i que els 12 afectats per exposició a l’amiant que TMB va reconèixer dimecres no estan en estat greu ni han de ser tractats, tant ells com la resta de 800 treballadors que han tractat amb el mineral hauran de sotmetre’s a controls periòdics durant anys i l’ombra del càncer de pulmó o l’asbestosi sempre planarà sobre seu. Per prevenció i que l’empresa es faci càrrec de les possibles malalties, els afectats ja preparen una plataforma d’afectats, segons va explicar ahir a l’ARA l’Ángel, un dels treballadors afectats.

“Jo ara estic tranquil, però sé que potser d’aquí vuit anys puc tenir un càncer”, adverteix l’Ángel, que lamenta que “ningú de l’empresa s’ha posat en contacte amb els afectats per l’amiant” per dir-los si és possible que encara estiguin exposats a aquest material a la feina. “Hi ha altres treballadors més aprensius que s’han enfonsat. Jo no m’ho prenc malament, però soc conscient dels riscos”, explica, i insisteix que l’empresa CAF, la que fa les pintures, tampoc especifica que porten amiant.

Els controls més exhaustius van començar a partir de l’octubre de l’any passat, quan TMB va trobar amiant a la pintura de 38 dels 109 vehicles inspeccionats. Després d’una primera fase en la qual s’han fet 600 dels 800 controls previstos, s’han detectat 12 persones amb afectacions sense gravetat a les pleures, membranes que recobreixen els pulmons, i l’empresa alerta que n’hi podria haver més. Els sindicats demanen més transparència i que les revisions s’ampliïn a tota la plantilla de TMB, que té 3.900 treballadors.

“El risc de tenir una malaltia seriosa el tenen totes les persones que hi han estat exposades i no només les que tenen afectacions”, recorda Jaume Ferrer, cap del servei de pneumologia de la Vall d’Hebron, que és qui ha treballat en les revisions a TMB. “La placa pleural és una conseqüència, és una malaltia de les més benignes, però ja és una malaltia”, afegeix. Les malalties es poden manifestar entre 15 i 40 anys després de l’exposició. Els que tenen plaques o afectacions han de sotmetre’s a controls anuals i els que no, cada tres anys. TMB està complint, assegura Ferrer, les recomanacions de la Vall d’Hebron amb TACs d’alta resolució.

“Cada dia apareixen pacients per saber si estan afectats per l’amiant”, afegeix Ferrer en relació a extreballadors d’empreses que sospiten que han treballat amb amiant, una substància mineral prohibida el 2002 que té milers d’afectats a Catalunya.

L’advocat del Col·lectiu Ronda especialista en riscos laborals i amiant Àlex Tisminetzky creu que “TMB ha ocultat o no ha volgut veure que té amiant als vagons on se n’ha acabat trobant” i adverteix de l’angoixa que genera conèixer-ne el risc tot i no tenir cap malaltia. De fet, Tisminetzky representa treballadors de Honeywell en un judici per reconèixer aquesta ansietat com a malaltia laboral.

Al marge del cas obert per les noves troballes d’amiant, un extreballador de TMB, que va treballar entre el 73 i el 89 als tallers de la Sagrera, té pendent un judici amb la Seguretat Social perquè reconegui el seu càncer de pulmó com a malaltia laboral. “En vaig tocar molt, d’amiant, però no va ser fins fa un any i poc que vaig caure que el meu càncer podia ser degut a l’amiant, perquè u ns excompanys m’ho van comentar”, explica Ignasi Torrent, a qui li van diagnosticar càncer de pulmó l’any 2015.

El TS reconeix un càncer d’esòfag per amiant

El Tribunal Suprem ha confirmat que l’amiant és el causant del càncer d’esòfag que va provocar la mort d’un home a Castelldefels el 2014. Havia treballat entre el 1969 i el 1994 a l’empresa Rocalla SA, absorbida per Uralita SA, que fabricava fibrociment, un dels principals productes derivats de l’asbest. El Suprem no admet a tràmit el recurs de l’empresa i confirma les sentències prèvies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i del jutjat social número 3 de Barcelona, que ja van establir la causalitat de la mort, tot i que aquesta patologia no forma part del quadre de malalties professionals. L’empresa va presentar un recurs de cassació argumentant una altra sentència del TSJC del 2012 sobre un altre cas, el d’un home que havia mort per carcinoma de llengua l’any 1987. Havia treballat a Rocalla, però també era fumador, com en el cas actual. Ara bé, aquella sentència va concloure que no hi havia relació amb la inhalació de pols d’amiant, sinó amb el consum de tabac i alcohol.