Aficionats radicals provoquen disturbis i s'enfronten als Mossos abans del clàssic

Una baralla entre aficionats radicals del Barça als voltants de les 14 h d'aquest diumenge ha acabat amb disturbis i enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, abans que comencés el partit contra el Reial Madrid. La trifulga s'ha originat durant una manifestació dels Boixo Nois i ha obligat a tallar la travessera de les Corts entre Gran Via de Carles III i el carrer de la Maternitat.

Els fets s'han iniciat amb una discussió entre dues persones, una de les quals ha tret una navalla. En veure l'arma, diverses persones se li han tirat al damunt i han començat les corredisses i ha crescut la tensió de la discussió, segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra. Uns agents s'han acostat a la zona per intervenir i llavors ha començat un llançament d'objectes com cadires, ampolles i llaunes per part de les persones que envoltaven els dos aficionats que havien iniciat la discussió.

Davant del llançament d'objectes, els Mossos han intervingut per dispersar els concentrats i han identificat els dos radicals que havien començat la baralla. El que portava la navalla ha estat denunciat per la via administrativa per tinença i exhibició d'arma blanca en espai públic. Un agent dels Mossos ha quedat ferit lleu a la cama pels objectes llançats.