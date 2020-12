Europa avisa que la ZBE pot no ser "suficient" per reduir la contaminació a Barcelona

L'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) alerta que la zona de baixes emissions (ZBE) pot no ser "suficient" per reduir la contaminació a Barcelona. "Les ZBE fan que les ciutats redueixin les concentracions en gran mesura, però això no vol dir que la seva introducció sigui l'única mesura o que sigui suficient. Les mesures enfocades a un sector no són suficients perquè a les ciutats hi ha diferents fonts d'emissions", avisa l'experta en qualitat de l'aire de l'AEMA Evrim Dogan en una entrevista a l'ACN. Malgrat que el confinament fa "difícil" calcular l'impacte de la ZBE un any després de la seva introducció, Dogan apunta que les últimes dades indiquen que Barcelona pot acabar l'any amb totes les estacions complint els límits de diòxid de nitrogen.

"No hi ha una sola mesura que vagi bé per a totes les ciutats, totes tenen les seves característiques i les capacitats dels ajuntaments són diferents", subratlla l'experta en qualitat de l'aire de l'AEMA, que avala l'extensió de les superilles a Barcelona. "Són efectives pel que fa a l'exposició a la contaminació", apunta Dogan, que insisteix que l'augment de zones verdes a la ciutat també afecta la circulació dels fluxos d'aire.

Pel que fa a la implantació d'un peatge urbà a la ciutat, l'experta de l'AEMA subratlla que s'ha de tenir "cura" a l'hora d'introduir-lo i avaluar primer l'impacte que té "globalment" en la qualitat de l'aire. "Algunes ciutats estan implementant aquest tipus de mesures financeres i en veuen els efectes", diu Dogan, que matisa que és complicat veure l'efecte d'aquest tipus de mesures en el curt termini. "S'ha de veure la tendència en el llarg termini per entendre l'efecte de les mesures", afegeix.

Per a l'experta de l'AEMA, les ciutats europees haurien d'enfocar ara els esforços en la transició energètica amb l'objectiu de reduir la contaminació. "Cal més energia renovable i actuar no només a nivell local, sinó multidimensional", assenyala Dogan, que celebra "l'ambició" dels governs locals europeus per reduir la contaminació. "Estan prenent les mesures de mitigació necessàries. Hi ha hagut una gran millora a les ciutats pel que fa a la qualitat de l'aire", diu Dogan, que demana incrementar els esforços per "conscienciar" el ciutadans sobre la necessitat de reduir la contaminació.

Aquest any Barcelona va camí de complir els nivells de qualitat de l'aire. Segons dades provisionals, ara per ara cap estació supera el límits anuals de protecció de la salut, que estan fixats en 40 μg/m3. La Comissió Europea va decidir el 2019 portar Espanya als tribunals de la Unió Europea pel nivell de contaminació a Barcelona, el Vallès, part del Baix Llobregat i Madrid. El 2019, dues estacions de la capital catalana superaven el límit de diòxid de nitrogen, i el 2018 i el 2017 van ser tres les estacions que es van situar per sobre del límit.

A aquest compliment de la norma hi ha contribuït també, en part, el fet que Barcelona hagi sigut la ciutat europea on més s'ha reduït la contaminació durant el confinament. Concretament, la capital catalana va reduir en un 59% les concentracions de diòxid de nitrogen contaminant entre el 15 de març i el 30 d'abril.