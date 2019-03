Un agent dels Mossos redueix un home a trets en un pis de Barcelona

Un agent dels Mossos d'Esquadra ha reduït un home a trets aquesta tarda en un pis de Barcelona. L'home, d'uns 50 anys i que pateix una malaltia mental, ha atacat dos policies amb un ganivet. Els fets han passat al voltant de les sis de la tarda al districte d'Horta-Guinardó, quan una familiar de l'home ha avisat els serveis d'emergència perquè estava molt nerviós i duia dos ganivets, i volia demanar que un metge valorés el seu ingrés psiquiàtric. Un cop els agents han arribat al pis, han intentat dissuadir l'home, que ha agredit un agent de la Guàrdia Urbana amb els ganivets a la zona de la clavícula.

Davant del comportament agressiu de l'home, els agents han demanat el suport d'efectius d'ordre públic, i agents de l'ARRO dels Mossos s'han desplaçat al domicili. Un agent de l'ARRO s'ha quedat tancat dins del pis amb l'home, que l'ha atacat amb el ganivet i li ha fet un tall al braç.

Segons informa l'ACN, en veure que l'home no desistia, s'ha utilitzat la pistola taser, que fa descàrregues elèctriques, per intentar reduir-lo, però no s'ha aconseguit. Ha estat aleshpres quan un agent ha tret la pistola i ha fet diversos trets a l'individu per reduir-lo i per defensar-se.

Tant l'atacant com l'agent han resultat ferits, encara que no es tem per la seva vida. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès els ferits. Els Mossos expliquen que en situacions com aquesta s'intenta que els trets no afectin parts vitals. En tot cas, l'home ha estat traslladat en estat greu a l'hospital Vall d'Hebron.