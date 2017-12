Un agent dels Mossos se suïcida a l’hospital de Bellvitge després de traslladar-hi un reclús

260x366 Els fets han tingut lloc a l'hospital de Bellvitge Els fets han tingut lloc a l'hospital de Bellvitge

Un agent de 26 anys dels Mossos s'ha suïcidat aquest diumenge a l'hospital de Bellvitge. Els fets han tingut lloc quan l'agent es trobava a l'hospital custodiant un pres de Can Brians que rebia atenció hospitalària a la ciutat sanitària, a l'Hospitalet de Llobregat. L'agent s'ha disparat un tret amb la seva arma, segons que ha pogut confirmar l'ARA. L'agent estava custodiant el pres amb un altre company però ha anat al lavabo, i allà s’ha disparat un tret al cap amb l'arma reglamentària. Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida.