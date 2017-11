Agents rurals enxampen 'in fraganti' una xarxa de caçadors furtius professionals al Pirineu

Membres del cos d’Agents Rurals del grup especial d’antifurtivisme van enxampar la setmana passada 'in fraganti' tres furtius professionals caçant al terme municipal d’Alins (Pallars Sobirà). La zona té una gran riquesa faunística i disposa d’una doble protecció, ja que està dins la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.



Els furtius van ser detectats per un agent que realitzava tasques de vigilància, seguiment i cens de la població d’isard i altres ungulats presents a la zona. Des de primera hora del matí, va poder observar com els tres furtius feien un recorregut des de les cotes baixes fins als prats elevats de la muntanya. Per poder identificar aquestes persones, els agents van dur un dispositiu d’aturada que els furtius van saltar-se. Finalment, els van identificar amb la col·laboració del cos de Mossos d’Esquadra.



Els furtius duien una arma amb un silenciador acoblat per evitar ser detectats pel so que produeixen els trets i un aparell de visió que juntament amb les característiques de l’arma els permetia fer captures a molta distància. Tot i només dur una arma (rifle), tots tres van fer-ne ús i cada cop que la utilitzaven la desmuntaven i amagaven a la motxilla. A més, duien roba que els camuflava entre la vegetació de la zona. En total, se sap que van abatre quatre muflons mascles i un isard mascle, aquest darrer trofeu d’argent i molt valorat per les pràctiques furtives al Pirineu ja que aquesta subespècie només es troba allà.



En el moment que van ser interceptats, no duien les peces de caça obtingudes furtivament ni l’arma. La negativa a lliurar el material utilitzat va propiciar una acurada recerca durant la nit del mateix dia dels fets fins a l’endemà al migdia, Va ser llavors quan es van poder localitzar en una zona molt pròxima a una població i amagats en una zona boscosa els quatre caps de mufló, l’arma amb munició i altres elements utilitzats per a la caça. L’isard va ser localitzat gràcies a la col·laboració ciutadana. L’abandonament o manca de cura de l’arma és una infracció molt greu del Reglament d’armes.

Un dels denunciats és reincident

Una de les persones denunciades és veí de Jerez de la Frontera i ja va ser denunciada al novembre de 2016 per pràctiques furtives també a la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, on duia a terme caça furtiva amb l’ús d’un arma amb silenciador. En aquella ocasió, se li van intervenir, entre altres elements, tres caps d’isard.



La utilització del silenciador ja li va comportar la retirada del permís d’armes, que actualment no tenia. Per aquest motiu, va cedir les seves armes a una tercera persona, i presumptament aquesta persona li va tornar a deixar l’arma (rifle amb silenciador) per cometre el furtivisme a la zona d’Alins. Aquest fet pot comportar responsabilitats per a l’actual propietari de l’arma, ja que infringeix el Reglament d’armes.



Els agents estan investigant si aquesta persona es dedica professionalment a aquesta pràctica il·legal, ja que té una empresa d’activitats cinegètiques, principalment de caça major. També investiguen si en les dues ocasions que ha estat denunciada actuava com a guia de les altres persones. Així, cap de les tres persones disposava actualment del permís per poder fer ús de les armes de caça ni de cap altre tipus.

Temptativa d'atemptat als agents de l'autoritat

En les diligències practicades posteriorment, els Agents Rurals han determinat que els furtius presumptament podrien haver comès diversos il·lícits penals com ara utilització d’armes prohibides, utilització d’armes sense tenir les autoritzacions necessàries i temptativa d’atemptat als agents de l’autoritat en exercici de les seves funcions, per la qual cosa han estat denunciats davant el Jutjat d’Instrucció de Tremp.



A través d'un comunicat, el cos d’Agents Rurals ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar caçadors furtius, ja que, per la manera com es mouen per la muntanya, són de difícil localització, i en canvi sí poden ser vistos per excursionistes, escaladors, esquiadors de muntanya o usuaris del medi natural en general.