“Ens agradaria poder estar de festa com tothom”

Els habitants de la localitat valenciana de Bunyol ja escalfen motors per a la que ja és una de les festes més internacionals del País Valencià. Ahir dissabte els més petits ja van celebrar la Tomatina infantil i ahir i demà es celebren altres activitats populars. Però aquest any, a més, els bunyolers i, sobretot, les bunyoleres, volen assegurar-se que la famosa festa de la Tomatina, per a la qual ja es tenen preparats 145.000 kg de tomàquets, sigui una festivitat completament lliure de masclisme i agressions.

L’edició d’aquest any comptarà per primer cop amb els punts violeta, a càrrec del Movimiento Democrático de Mujeres de Bunyol. No seran en un sol punt fix, sinó que hi haurà grups de dones del col·lectiu i voluntàries, que s’identificaran amb braçalets i samarretes morades, que es distribuiran entre les diferents localitzacions més concorregudes de la festivitat, segons expliquen des de la mateixa organització.

L’objectiu, explica el regidor Rafa Pérez (responsable de la Tomatina), és aprofitar la internacionalitat de la festa, declarada d’Interès Turístic Internacional, i l’altaveu que suposa per “recordar la necessitat d’erradicar aquesta xacra social i impulsar un gran canvi social real”. Les voluntàries faran d’enllaç entre les persones que han sigut víctimes d’agressions i les autoritats, i en tot moment ajudaran i donaran suport a les agredides.

Marina Bonillo i Lara Galarza, membres directives del col·lectiu feminista organitzador, expliquen que encara que ja fa tres anys que desenvolupen mesures de conscienciació, aquest serà el primer any que munten el punt violeta. L’idea sorgeix, relata, com a resposta a la massificació de l’event i la necessitat de “fer front a comportaments patriarcals que es donen per tot arreu a la nostra societat, encara que al mateix col·lectiu hi havia dones reticents a la idea perquè pensaven que això ací no passa”.

Molt difícil de controlar

La Tomatina, relata Marina Bonillo, és una festa a la qual, per les seves característiques, es molt difícil controlar que no hi hagi agressions masclistes. Ja han tingut, per desgràcia, experiències negatives en el passat. L’any 2012 un home va ser condemnat a set anys de presó després de violar una jove de 19 anys durant la celebració de les festivitats. Encara que aquest és un cas extrem, Marina ens relata que els comportaments masclistes són comuns, ja que “si els dos entrem al recinte és normal que a mi m’arrenquin la samarreta i a tu no”.

Comportaments com aquest ja s’han tornat una cosa tan habitual, explica Bonillo, que el mateix ajuntament els prohibeix a les normes de la Tomatina. “Encara que la feina de conscienciació el fèiem des de feia temps, no havíem arribat mai fins a un grau de conscienciació com el d’aquest moment. Tot i això, encara hi ha gent que no sempre comprèn que solament siguem dones”, declara. “Ens agradaria estar de festa com tothom, però això, a la pràctica, no passa”, afegeix Bonillo.

Prioritat de govern

La incorporació dels famosos punts violeta s’ha tornat una constant a les principals festivitats i events valencians, com és el cas dels festivals de música Arenal Sound o el Rototom Sunsplash. Com ja va precisar al començament de l’estiu Mónica Oltra, consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al consell és prioritària “l’erradicació de conductes sexistes en qualsevol àmbit, incloent-hi l’oci”. A més, subratllava que les dones “no han de veure limitada la seva llibertat o el seu dret a gaudir de la festa per por de ser agredides”.