Els mossos de l'agressió racista al Bages volen una roda de reconeixement amb la cara coberta

Ja fa mig any que es va publicar l'àudio de l'agressió racista d'uns agents dels Mossos d'Esquadra a un noi el gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra (Bages), però el cas continua encallat al jutjat d'instrucció número 5 de Manresa que els investiga. L'acusació particular, que exerceix SOS Racisme i representa el denunciant, ha proposat una roda de reconeixement perquè el noi els pugui identificar. L'Audiència de Barcelona ha avalat aquesta prova després que els advocats dels mossos l'haguessin recorregut, però ara han tornat a recórrer la decisió demanant que la roda –que s'havia fixat per al 28 de gener– es faci amb la cara coberta. Segons SOS Racisme, com que el noi va descriure els agressors com a antiavalots que portaven un tapaboques i sense casc, la defensa dels agents ha reclamat que la prova es faci igual com anaven vestits.

L'entitat que representa el denunciant ha presentat un escrit per impugnar el recurs dels advocats dels mossos al·legant que, durant l'actuació, els policies es van treure el tapaboques, motiu pel qual el noi podria reconèixer els que el van agredir. Per a SOS Racisme, l'estratègia de la defensa dels agents vol "dilatar el procediment que jutja uns fets que van passar ja fa gairebé dos anys, encara que això impliqui sol·licitar un absurd, com és que una roda de reconeixement es dugui a terme amb la cara coberta".

Quan es va difondre l'àudio de l'agressió, el departament d'Interior va canviar de destí els sis mossos investigats. Fins aquell moment els policies havien continuat treballant a l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos i ara estan destinats a un servei en què no tenen contacte amb persones. En la gravació es podien sentir diversos insults: "Ets un mico. Negre de merda. Ves-te'n més lluny que l'Àfrica". El llavors conseller d'Interior, Miquel Buch, va evitar aplicar mesures més contundents contra els agents perquè, va dir, hi podia haver "responsables, còmplices i altres que no tenen res a veure amb la situació que es va viure".