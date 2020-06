“L’agressora de la meva mare ha treballat amb gent gran durant el covid-19”

El malson de la Rosa María Gardon no va acabar quan van detenir els presumptes agressors de la seva mare, cuidadors de la residència pública gestionada per Eulen Mossèn Vidal i Aunós. Els vídeos que va aconseguir gravar a la seva habitació, i que va reproduir TV3 el 16 de març, van mostrar que un dels cuidadors n’abusava sexualment i una professional l’agredia. Un tercer es cruspia el seu esmorzar. Els dos primers van ser detinguts i posats en llibertat amb càrrecs i una ordre d’allunyament a més d’un quilòmetre de la dona, que pateix Alzheimer. La defensa demanava presó preventiva, però el jutge no va considerar que hi hagués risc de reincidència ni de fuga. La Rosa María va descobrir poc després que l’agressora publicava a xarxes socials fotografies en què apareixia amb companyes de feina i equipada amb un equip de protecció en plantes del que podria ser un hospital o una residència.

“Després d’agredir la meva mare aquesta noia ha treballat amb gent gran durant la pandèmia. I no sabem on para el que va abusar d’ella sexualment, però també podria estar treballant, perquè no van ser inhabilitats”, lamenta la Rosa María barrejant indignació amb un to resignat. En una de les fotos, la presumpta agressora va posar com a localització el centre sociosanitari Duran i Reynals. Fonts d’Hestia Alliance, el grup que gestiona el centre, han confirmat al diari ARA que hi va treballar durant un període que no concreten de “menys d’un mes”, perquè no va passar el període de prova. La treballadora explica a les seves excompanyes que ara treballa en un altre centre sociosanitari i que no ho ha deixat de fer durant tota la pandèmia, segons explica una font anònima al diari ARA.

Les imatges que va reproduir TV3 mostraven com un dels treballadors, el Ricardo, aprofitava que el marit (amb el qual compartia habitació) no hi era i feia tocaments i violava la dona mentre li deia obscenitats durant el torn de nit. Al torn de matí, la gericultora que ha estat treballant durant la pandèmia li tapava el cap amb la camisa de dormir i li donava cops i bufetades a les extremitats.

El detonant que va fer que la Rosa María decidís posar una càmera a l’habitació va ser l’avís d’una infermera, l’Estela, després de trobar la seva mare plena de defecacions i orina per falta d’higiene. L’Estela ja havia alertat la directora del centre que el treballador del torn de nit s’adormia, no complia les seves funcions i que, amb síndrome d’Asperger, no estava capacitat per treballar sol, però direcció no li feia cas. Al matí va comunicar la situació a una companya perquè li digués a la directora. “Dos dies després em va trucar per fer-me fora per un tema de papers”, relata l’Estela, que portava cinc anys treballant a la residència. Assegura que des del primer moment tots estaven informats que estava a l’espera que li convalidessin el títol, que s’havia tret a Romania però que havia convalidat a Itàlia -on va exercir com a infermera 10 anys- i, per tant, l’homologació no era imprescindible, tal com li havien indicat des del ministeri. L’Estela està convençuda que la van fer fora per ser “incòmoda” i donar l’alarma i que la directora era conscient que en aquella segona planta passaven coses estranyes. Ha denunciat Eulen perquè considera el comiat improcedent i afirma fins i tot que en el seu dia va rebre “pressions” per acceptar la baixa voluntària.

Un blau a l’ull i un trau a la cara

Quan la van fer fora, l’Estela va decidir alertar la Rosa María, que va posar la càmera. Mesos abans, el desembre de l’any passat, la Rosa María no havia rebut resposta al preguntar a la doctora del centre per un blau que la seva mare tenia a l’ull, i el mateix havia passat amb un trau que presentava a la cara. La Rosa María també creu, després d’haver vist el vídeo, que els problemes de mobilitat que té la seva mare al canell tenen a veure amb com s’hi asseia a sobre la dona que la va maltractar, i està convençuda que ho feia de manera continuada. Els pares de la Rosa María, a més, es van contagiar de coronavirus durant l’estat d’alarma i tres mesos després el pare ha tornat a donar positiu, encara amb símptomes. Porten a la residència des del 2017, després de quatre anys en llista d’espera.

L’any 2019 hi va haver un altre cas d’agressions, també a la segona planta, contra la Milagros. La seva filla Cristina va denunciar el cas filtrant un àudio a La Sexta i va ser un dels detonants per aconseguir que retiressin la gestió a OHL per acabar passant a Eulen.