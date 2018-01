Barcelona disposarà d'aigua reutilitzada per paliar el efectes de la sequera

L'aigua residual regenerada s'incorporarà com a recurs bàsic per donar garanties de subministrament a l'àrea metropolitana de Barcelona i paliar els efectes de la sequera, que van camí d'empitjorar si les pluges no arriben els propers mesos. La planta depuradora del Llobregat engegarà la unitat de tractament terciari, que farà un tractament de l'aigua depurada perquè pugui servir per injectar-se a pous i frenar la salinització així com, en una segona fase, retornar l'aigua regenerada al riu Llobregat per ser potabilitzada i arribar al consum domèstic.

El nivell d'alerta per sequera, amb els pantans al 44% de la seva capacitat, ha accelerat l'acord entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per posar en marxa aquesta instal·lació. Les administracions defensen que amb aquest procés s'aprofitarà una part del cabal de la depuradora que actualment s'abocava de nou al mar.

Aquesta eina s'afegeix a l'alternativa de les dessalinitzadores, que ja fa mesos que s'han posat a treballar a tota màquina per garantir el subministrament. De fet, la de Tordera ja està al 75% de la seva capacitat i properament arribarà al 100%, segons la Generalitat. La dessalinitzadora del Llobregat treballa al 70% i la previsió també és que vagi incrementant el ritme les properes setmanes.

En dos mesos, l'aigua regenerada podrà servir per a usos ambientals (recarregar els aqüífers subterranis que actuen com a reserves estratègiques), agrícoles i municipals, segons ha explicat el director de l'ACA, Jordi Agustí. En una segona fase, aquesta aigua regenerada arribaria més lluny i, gràcies a la canonada construïda fa anys però que mai s'ha utilitzat, es transportaria fins a Molins de Rei per abocar-la de nou al riu.

"L'aigua serà d'una qualitat excel·lent`, quasi del nivell de l'aigua de capçalera, gràcies als processos de filtratge", ha defensat Agustí. L'aigua que s'injectarà al riu a Molins, es barrejarà amb la del propi riu i arribarà, seguint el curs normal, a la planta de potabilització de Sant Joan Despí. Aquesta alternativa està prevista per si s'entra en fase d'excepcionalitat -amb els pantans al 25% o menys- però un comitè d'experts analitzarà la possibilitat que pugui ser una alternativa estable en el temps, tot i que en quantitats més petites.

La planta de tractament terciari del Prat té una capacitat de producció de fins a 2 metres cúbics per segon, l'equivalent al consum d'aigua d'una població propera al milió de persones (un 25% de la demanda de l'àrea de Barcelona). Malgrat tot, l'ACA reconeix que aquest nivell de funcionament de màxims només es preveu en cas que la sequera arribi a nivells d'emergència.

Segons el director de l'ACA, Catalunya pot entrar en fase d'alerta a l'abril però aquesta situació pot allargar-se uns mesos. "L'alerta i l'emergència no seran fases concatenades, justament perquè estem activant mecanismes perquè sigui resilent; es pot dir que en alerta podríem passar l'estiu i fins i tot la tardor", ha assegurat.

El regidor de Barcelona i vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha celebrat la posada en marxa d'aquesta alternativa perquè allunya escenaris com els trasvassaments o els vaixells transportant aigua, que provocarien un "desequilibri territorial". Ha reivindicat que, si la situació davant la sequera és millor que fa deu anys, és no només per les eines posades en marxa sinó també per l'esforç d'estalvi del ciutadà. A Barcelona, el consum d'aigua és de 107 litres per persona i dia, molt per sota que a d'altres grans ciutats europees i per sota també de la mitjana catalana.

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, Marta Subirà, ha defensat posar en marxa "l'aigua de Km 0" tant per motius de qualitat de l'aigua que s'obté amb el tractament terciari, com pels costos que té, que són inferiors als de les dessalinitzadores en termes de consum energètic.