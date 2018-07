Sense aire condicionat en una residència d’avis estrenada fa dos estius

Els termòmetres han arribat als 28 graus a les habitacions de la residència d’avis Alchemika de Barcelona. Així ho expliquen les famílies dels usuaris del centre, que denuncien que l’aire condicionat no funciona i que la situació no és nova, perquè afegeixen que els problemes de refrigeració s’arrosseguen des que es va estrenar l’equipament fa dos estius. Fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies asseguren que la setmana vinent s’instal·larà un equip provisional d’aire condicionat -que funcionarà fins a mitjans d’agost i costarà 10.000 euros- per rebaixar la temperatura de la residència. Afegeixen que a mitjans d’agost es preveu que el sistema d’aire del centre ja estigui reparat i pugui funcionar amb normalitat. La reparació costarà 43.000 euros, de manera que entre la solució provisional i la definitiva el Govern pagarà més de 50.000 euros per resoldre aquesta avaria.

“La façana de l’edifici és de vidre i fa molta calor”, relata Rosa Maria Sancho, que destaca que han d’obrir les finestres, “amb els corrents d’aire que això implica”, per refredar les habitacions. Però Sancho subratlla que l’aire condicionat tampoc ha funcionat els dos estius anteriors. Recorda que la seva mare va ingressar a la residència Alchemika l’agost del 2016 i que aleshores l’empresa gestora va argumentar que, com que s’acabava d’estrenar l’equipament, encara s’havien de posar en marxa els motors del sistema d’aire. Sancho explica que la situació es va repetir l’estiu del 2017: “Llavors ens van dir que s’havien espatllat unes peces”. Aquest estiu tampoc ha funcionat l’aire condicionat, tot i que l’empresa gestora del centre ha canviat.

Fa un any els familiars d’aquesta residència i de quatre geriàtrics de Barcelona més van denunciar que la concessionària dels cinc equipaments no atenia adequadament els usuaris, i el Govern, arran de la seva queixa, va anunciar que rescindiria el contracte a la companyia. El canvi d’empresa s’ha fet efectiu aquest juliol i s’allargarà fins a finals d’any, quan es preveu que s’hagi resolt el nou concurs per gestionar els cinc centres afectats.

Amb la nova empresa gestora, les famílies de la residència Alchemika asseguren que s’ha descobert que el sistema d’aire condicionat, segons el registre d’aparells, és obsolet i que per això tampoc ha funcionat bé els dos estius anteriors. “Entenem que no es va instal·lar una màquina nova, sinó una de segona mà”, afirma Sancho. Les obres de la residència, que va costar gairebé 11 milions d’euros, les va gestionar l’empresa pública BIMSA de l’Ajuntament de Barcelona. Fonts del consistori diuen que l’avaria es deu a una màquina refredadora que té un circuit espatllat. Segons un informe, l’avaria no és imputable a l’empresa contractista perquè no s’ha demostrat que s’hagi fet el manteniment correcte a la màquina i es considera que s’haurien desatès els avisos del sistema. Tot i així, fonts del departament d’Afers Socials apunten que encara s’està estudiant la causa de l’avaria i a qui pot repercutir.