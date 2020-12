El fort vent obliga ajornar l'estrena de l'espai dedicat als Reis d'Orient al Fòrum a Barcelona

El fort vent ha obligat a ajornar l'estrena del macroespai dedicat als Reis d'Orient que Barcelona ha muntat al parc del Fòrum i que havia de rebre els primers visitants a les 11 h del matí d'aquest dilluns. Les 7.600 persones que estava previst que avui acudissin a la instal·lació en les diferents franges horàries podran fer servir la seva reserva per fer la visita qualsevol altre dia (sempre que no se superin els límits d'aforament). Les 45.000 entrades que es van oferir d'entrada -són gratuïtes però calia reservar-les amb antelació- es van esgotar en només tres hores i després l'Ajuntament va decidir una ampliació d'aforament de 50 persones per franja horària (6.300 entrades més, en total), que també es van acabar.

Aquest espai, que proposa un recorregut de fantasia per l'imaginari de Ses Majestats, és l'alternativa que ha muntat la ciutat per a l'any en què les restriccions sanitàries obligaran a seguir l'arribada dels Reis per televisió, sense la tradicional Cavalcada.

El vent també ha obligat a anul·lar activitats familiars programades a la plaça Catalunya, així com la Fira de Consum Responsable, a la mateixa plaça. La plaça Catalunya és ara, amb el permís del Fòrum, el centre neuràlgic de la programació nadalenca a la ciutat, però la previsió municipal és que a partir del dia 1 de gener el Port Olímpic li prengui el relleu i debuti com a espai de programació familiar. L'Ajuntament vol fer evident que ja ha assumit la gestió d'aquest àmbit i que treballa per canviar-hi els usos associats, fins ara, a l'oci nocturn. I, per això, en paral·lel a la recuperació de les claus de les discoteques, que ja tenen la concessió esgotada però que en molts casos s'han negat a abaixar la persiana, estrenarà l'espai com un punt de programació nadalenca.

A partir del dia 1 i fins al 5 de gener, s'hi faran activitats vinculades al mar, com una exposició d'estructures dinàmiques perquè els visitants puguin passejar entre la fauna aquàtica, o un espectacle itinerant de titelles protagonitzat per una balena de cinc metres de llargada amb el segell del Centre de Titelles de Lleida. També s'hi farà un espectacle sonor ideat pel percussionista Enric Monfort, amb un paper central dels sons marins.

Que la ciutat pugui començar a donar ús a un espai és, segons el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, "un senyal més de la transformació d’aquest àmbit que aposta per la divulgació, la promoció de l’economia blava i la gastronomia amb un port concebut com a espai públic i obert als barcelonins". Fins ara, l'Ajuntament ha recuperat 19 dels 30 locals d'oci nocturn ubicats al Moll de Mestral i està a l'espera de l'autorització judicial per poder intervenir en la resta.