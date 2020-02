L'Ajuntament de Girona retreu a Endesa l'operació contra el frau elèctric a Font de la Pólvora

Descoordinació entre Endesa i l'Ajuntament de Girona al barri de la Font de la Pólvora. La companyia elèctrica va fer ahir, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, un operatiu contra el frau elèctric en diversos carrers d'aquest barri. Es dona la circumstància que part de l'actuació es va fer justament al carrer Mimosa, on l'Ajuntament va engegar una prova pilot per acabar amb els talls de llum.

"L'operació d'ahir ens ha perjudicat", ha admès la regidora de Drets Socials, Núria Pi, que ha lamentat que la companyia no els avisés ni respectés els acords assolits amb els veïns, que estipulaven que no es tallaria la llum a les persones que regularitzessin la seva situació. Precisament la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora també ha carregat contra l'operatiu, que ha qualificat de "desproporcionat", i ha denunciat que es van retirar comptadors de famílies que havien iniciat els tràmits per regularitzar la seva connexió elèctrica. Per contra, Endesa ha defensat que "no hi havia cap pacte per no desconnectar ningú que estigués regularitzant la seva situació", i que estan obligats a tallar les connexions fraudulentes "per seguretat".

El novembre passat l'Ajuntament de Girona va engegar una prova pilot al carrer Mimosa que consistia en la instal·lació, fora dels edificis, d'un tancat amb fusibles per detectar ràpidament els veïns que es connectessin de manera fraudulenta a la llum. És la solució que va consensuar amb els veïns per acabar amb els talls de subministrament que pateixen diàriament al barri i que, segons l'Ajuntament, són culpa del frau elèctric, que causa una sobrecàrrega a la xarxa.

L'Ajuntament va advertir que un cop acabada la prova pilot s'enviaria una patrulla policial regularment per comprovar si les connexions elèctriques són legals. No obstant això, ahir Endesa va dur a terme un operatiu contra el frau en diversos carrers, entre els quals el carrer Mimosa. "L'operació ens ha perjudicat perquè estàvem fent una prova pilot amb el barri i ara no era el moment de fer una actuació policial", ha dit la regidora de Drets Socials, Núria Pi, que demanarà explicacions a la companyia elèctrica perquè no els va avisar de l'operatiu d'ahir i els reclamarà que no tramiti les denúncies que se'n derivin.

Per la seva banda, fonts d'Endesa han assenyalat que en cap moment es va pactar que no es desconnectarien els veïns que estiguessin regularitzant la seva situació: "No hi havia cap pacte ni verbal ni escrit". I han al·legat que "no poden fer els ulls grossos si durant una inspecció troben un veí que té la llum punxada". "És una qüestió de seguretat: les connexions fraudulentes són perilloses per als veïns que les fan, però també per la resta del barri i de la ciutat", han insistit.

Pel que fa a la petició del consistori de no tramitar les denúncies per frau elèctric, fonts de la companyia han reconegut que no han rebut cap petició de l'Ajuntament però que ho "estudiaran". Generalment, quan hi ha un operatiu contra el frau elèctric, l'elèctrica presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra i ho comunica al ministeri d'Indústria i a la Generalitat. Durant l'operatiu d'ahir, fet conjuntament per Mossos d'Esquadra, Policia Municipal i tècnics d'Endesa, es van comprovar 284 connexions i van detectar 29 habitatges amb la llum punxada.

Veïns en situacions de vulnerabilitat

Des de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora han criticat durament l'operatiu d'ahir. Segons han exposat en un comunicat, l'actuació va suposar "un clar perjudici en la tasca de sensibilització i regularització" dels veïns, i posen d'exemple de "mala praxi" el fet que es retiressin comptadors de famílies del carrer Mimosa que havien iniciat els tràmits per regularitzar la seva connexió. "Les famílies van explicar la seva situació als Mossos d'Esquadra i van ensenyar els papers que ho demostraven", asseguren des de la plataforma, i afegeixen que són persones que "pateixen situacions de vulnerabilitat" i que ahir se'ls va deixar sense llum.

De fet, per als veïns de la plataforma l'operació d'ahir és "un incompliment de la voluntat de totes les parts de solucionar la problemàtica dels talls de llum". I demanen a l'Ajuntament de Girona que faci "una denúncia pública" contra l'operatiu policial, que titllen de "desproporcionat i perjudicial en l'estratègia de regularització elèctrica" en aquest barri. A més, reclamen saber qui va ordenar i per què l'actuació d'ahir "per reclamar responsabilitats, si així es considera".

Finalment, l'entitat veïnal insta totes les parts implicades a treballar en un espai de coordinació conjunta, amb un document de la calendarització i la sectorització elèctrica del barri "per poder-ne fer el seguiment durant tot el procés". En aquest sentit, la regidora de Drets Socials ha reconegut que, després de l'operatiu d'ahir, no saben si podran mantenir el calendari previst en la prova pilot i que estipulava que d'aquí 4 o 5 dies es començaria a actuar al carrer Avellaner.