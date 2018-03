L'Ajuntament de Lleida tanca el bar on un guàrdia urbà va agredir un jove

L'Ajuntament de Lleida ha ordenat el tancament del bar La Cordobesa, situat carrer Comtes d’Urgell, on el passat 28 de febrer hi va haver l'agressió d'un agent de la Guàrdia Urbana a un jove gravada en un vídeo que es va fer viral a les xarxes socials. Fonts de la Paeria han confirmat que el local s'ha precintat arran d'una acta aixecada dimecres passat per una infracció molt greu en constatar que al bar s'hi tolerava el consum de drogues.

Quan es va fer pública la gravació, la regidora de Seguretat Ciutadana, Sara Mestres, ja va assegurar que el bar comptava amb quatre actes aixecades per consum de substàncies estupefaents, tant a l'interior com a l'entrada. Segons la versió de Mestres, la batussa havia començat quan els agents de la policia local es van personar a l'establiment després que els veïns es queixessin per soroll.

En la gravació es pot veure com un urbà clava cops de puny i puntades de peu a un jove quan és a terra i li llença una cadira del bar. El noi i un amic seu que presumptament també va ser agredit han denunciat al jutjat dos agents de la policia local per delictes de lesions amb instrument perillós, contra la integritat moral i per tortures, en apreciar que l'agressió podria tenir motius racistes. Ara s'està a l'espera de si el jutjat d'instrucció número 2 de Lleida l'admet a tràmit.

La Fiscalia i els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta i la Paeria ha obert un expedient informatiu per remetre'l al jutjat. De moment, però, no sancionarà l'agent fins que el jutge no decideixi si es va extralimitar. Els joves van ser detinguts i la Urbana els va denunciar per amenaces i atemptat contra l'autoritat.