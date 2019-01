Els ajuntaments es mobilitzen per fer front a la baixada de temperatures

Davant de la baixada de temperatures, la Creu Roja s’està mobilitzant arreu de Catalunya per prevenir els efectes del fred sobre la salut dels col·lectius més vulnerables. Les seves actuacions es coordinen amb els ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i els diferents serveis d’emergència.

Els equips de la Creu Roja participen als operatius fred, que rastregen els carrers per localitzar persones sense sostre i oferir-los si voluntàriament volen anar als albergs habilitats amb aquesta finalitat, a més de repartir-los mantes o begudes calentes. Aquest dispositiu s’ha activat a Girona, Sabadell i Tarragona, en aquest últim municipi en el marc de l’operació Iglú activada per l’Ajuntament. A Molins de Rei i Cornellà s’ha habilitat el servei de pernoctació d’urgència per l’onada de fred.

Allotjament per a persones sense sostre

Tarragona ha activat per primer cop l’operació Iglú, el dispositiu d’atenció a les persones sense sostre. Per primer cop aquest hivern, un equip integrat per la Guàrdia Urbana, Serveis Socials, la Creu Roja i Protecció Civil ha recorregut la ciutat a la recerca de persones que dormen en caixers o a la via pública. A les dotze persones que s’han localitzat se’ls ha ofert allotjament en un alberg, però totes l’han rebutjat. Tot i això, se’ls ha lliurat mantes i aliments calents per fer-los la nit una mica més agradable. Un d’ells, Francisco Moreno, s'ha mostrat molt agraït: “Ningú no es preocupa per mi i una ajuda és com un privilegi”, ha dit en declaracions a l'ACN.

L'Ajuntament de Lleida, per la seva banda, ha ampliat els allotjaments d'urgència per a persones sense sostre davant les baixes temperatures que s'han registrat aquesta setmana. La Paeria ha habilitat tres espais per acollir persones d'urgència: l'alberg Jericó, l'Espai Zero i la Panera.

A Barcelona es manté activa des del 13 de desembre passat la fase preventiva de l'operació Fred, amb 75 places per passar la nit al Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona. A Girona també s'ha activat l'anomenat Projecte Fred, davant la baixada de les temperatures.