Els 'ajuntaments del canvi' reclamen 2.000 milions més d'inversió per al Pla d'Habitatge de l'Estat

Els ajuntaments de Madrid, Barcelona, Cadis, Santiago de Compostel·la, la Corunya, València i Saragossa, anomenats els 'ajuntaments del canvi', han reclamat que el Pla d'Habitatge de l'Estat tingui 2.000 milions d'euros més per al 2018, per equiparar així la inversió a la resta de països europeus. Els regidors responsables d'Habitatge d'aquests consistoris s'han reunit aquest dilluns amb el secretari d'estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, per exigir més inversió al Pla d'Habitatge i lamentar les retallades en aquest àmbit que, segons ells, faran que en cinc anys les polítiques públiques d'habitatge desapareguin.

Entre altres mesures, han demanat a Gómez-Pomar que la despesa en habitatge se situï en l'1,5% del PIB en un termini de 10 anys, cosa que permetria, segons el seu parer, que Espanya s'equiparés a la resta d'Europa. També han retret al govern espanyol que hi hagi un parc públic de lloguer escàs i que Espanya només tingui el 2,5% d'habitatge d'assequible, mentre que a Àustria i el Regne Unit se situa en el 24% i el 17%, respectivament. Els ajuntaments també han proposat a Gómez-Pomar que es canviï la llei d'arrendaments urbans per allargar la durada mínima dels contractes i evitar així l'augment indiscriminat dels preus.