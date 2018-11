Els ajuntaments, motor indiscutible de les entitats socials catalanes

La Creu Roja, Càritas Catalunya, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, Entitats Catalanes d’Acció Social, la Federació d’Entitats d’Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència, la Fundació Pere Tarrés... Les més de 3.000 organitzacions que formen l'anomenada Taula del Tercer Sector han presentat aquest dimarts una radiografia de la relació que tenen les entitats socials catalanes amb el món local. La principal conclusió és que els ajuntaments són l'ens que més contribueix al seu finançament. I amb escreix: de cada 100 euros que reben des d'una administració local, 85 euros provenen dels ajuntaments; 11 euros, de les diputacions; i 4 euros, dels consells comarcals.

El mateix 'Baròmetre de la Taula del Tercer Sector' també reporta que són els consistoris grans (els de més de 75.000 habitants) els que més aportacions econòmiques destinen a les entitats socials, sigui a través de contractes, subvencions o convenis. I també informa que els que més ho fan són els de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i també, si bé lluny d'aquests primers, els del Camp de Tarragona.

Tots aquests diners –la mitjana d’ingressos per entitat ha pujat lleugerament fins als 30.077 euros– van destinats a les diferents àrees d'acció d'aquestes entitats: pobresa i exclusió social, salut mental, persones amb discapacitat, gent gran, joves, reclusos i exreclusos, malalties, aturats, dones i LGTBI, persones drogodependents, i nouvinguts i minories ètniques. Ara bé, a hores d'ara, la majoria dels ingressos es dediquen als col·lectius que treballen amb persones amb discapacitat (28,8%) i, en segon lloc, als infants (11,9%). Molt a prop de les associacions que treballen amb la infància hi ha el grup de gent gran, que rep un 11% de les ajudes, i les associacions que treballen en el camp de la pobresa i l'exclusió social, que també n'obtenen un 11%.

Més llocs de treball

Una altra de les conclusions a què arriba el baròmetre és que gairebé en la meitat d’ocasions en què hi ha una relació econòmica entre les administracions locals i les Entitats del Tercer Sector Social es generen llocs de treball, perquè es contracten persones tant de l'entitat com de fora. També recull que, quan es produeix aquest acord, moltes de les oportunitats laborals són per a persones que tenen dificultats d'inserció laboral, com ara les persones amb discapacitat, intel·ligència límit o problemes de salut mental.

De fet, les entitats socials de la Taula del Tercer Sector Social atenen un milió i mig de persones cada any, compten amb 87.000 treballadors, 367.000 voluntaris, 559.000 socis i 563.000 donants. I sobre l'economia catalana, representen l'1,3% del PIB.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha dit que aquestes dades demostren que entitats socials i administracions locals han de treballar més conjuntament i els ajuntaments han de participar més en el disseny de les polítiques socials, no només aportar-hi diners. També ha explicat que la crisi ha provocat l'empobriment de molts treballadors que han hagut de deixar casa seva i els seus barris a les grans ciutats a causa de l'encariment dels lloguers i els salaris precaris. De fet, assegura que en les localitats més petites no hi ha tanta pobresa gràcies al "bon veïnatge" i al fet que els ajuntaments no han de sufragar tantes despeses per a població empobrida o migrada.

El Baròmetre del Tercer Sector Social s'ha presentat hores abans que comenci el que serà el sisè Congres del Tercer Sector Social a Catalunya, una cita a la que estan convocats tots els ens locals i socials per debatre el futur disseny de les polítiques socials a Catalunya. El congrés durarà els dies 21 i 22 de novembre i està organitzat en nou debats temàtics. Aquesta tarda està previst que l'inauguri el president de la Generalitat, Quim Torra.