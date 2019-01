L'alcaldable del PP a Barcelona defensa "no deixar ni un manter al carrer"

L'alcaldable del PP a Barcelona, Josep Bou, és un home que parla clar. Aquest dimarts, en la seva conferència als Esmorzars amb el Comerç de Barcelona, ha defensat, en pocs minuts, la necessitat d'eliminar alguns carrils bici que s'han desplegat a la ciutat, d'aturar el pla de superilles i de "no deixar ni un sol manter" a la via pública. Si ell fos alcalde, ha deixat clar, la Guàrdia Urbana "solucionaria" la situació de la venda ambulant irregular en poc temps. "Soc partidari d'alliberar la via pública perquè sigui de tots i no deixar-hi ni un sol manter", ha dit. I ha posat en el mateix sac problemes com els narcopisos, les ocupacions o la venda ambulant irregular. La solució, segons Bou, passa, en tots els casos, fer fer actuar la Guàrdia Urbana. També defensa que cal reforçar la moral del cos, que creu que ha estat maltractat per l'alcaldessa Ada Colau –l'ha acusat d'odiar els uniformes– i ha demanat crear una unitat específica dins del cos –formada per homes, ha concretat– que pugui actuar contra tots aquests problemes.

De fet, l'alcaldable del PP ha defensat la Guàrdia Urbana perquè creu que, a diferència del que passa als Mossos, encara no està "influenciada" pel Procés. Sota el seu punt de vista, la policia catalana actua poc, com diu que es va veure l'1-O, perquè té influències polítiques, mentre que la Guàrdia Urbana té un problema de moral per l'efecte Colau.

En temes de ciutat, Bou s'ha oposat al projecte recentment avalat pel ple d'enllaçar les dues xarxes de tramvia per la Diagonal perquè creu que la inversió no és necessària i es pot suplir amb un bon servei d'autobusos. Tot i defensar la conveniència de consultar la ciutadania sobre els temes que l'afecten, ha dit que el tramvia no s'hauria de consultar perquè ja es va incloure en el referèndum de Jordi Hereu. Quan algú li ha remarcat que la pregunta que es va fer llavors no va ser específicament sobre l'enllaç, ha assegurat que, en aquest cas, s'hauria de valorar. Segons Bou, són els veïns i els comerciants de la Diagonal els que n'han de parlar "i no pas un senyor de Sant Martí de Provençals" tot i que, precisament, aquest barri també té tramvia.

També ha canviat el posicionament pel que fa a consulta que es va fer sobre la superilla del Poblenou –en què es va imposar el 'no'– quan ha sabut que el referèndum no era vinculant perquè l'organitzaven els veïns. "M'ho hauria de mirar molt bé", ha dit, però ha deixat clar que ell no continuaria el desplegament previst pel govern d'Ada Colau. De fet, s'ha mostrat contrari a la política de disminució del pes del vehicle privat del govern dels comuns.

Pel que fa als carrils bici, ha defensat que, si fos alcalde, aturaria el pla que s'està desplegant i en retiraria algun que creu que "no té cap sentit" i perjudica l'activitat econòmica. Ha citat l'exemple del del carrer Ganduxer, que creu que perjudica el comerç de la zona. Bou ha fet totes aquestes reflexions acompanyat de representants de diferents eixos comercials en els esmorzars que organitzen Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç.Bou també s'ha declarat partidari de "deixar fer" els eixos i no intervenir-los des de l'Ajuntament, "Soc partidari de la llibertat", ha dit i ha proposat bonificacions per al comerç.