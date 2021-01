Els alcaldes del Priorat: "Ens tracten com el cul del món"

El temporal Filomena ha colgat de neu la comarca del Priorat, i els seus 23 pobles han patit talls de llum durant hores. Alguns, com Falset, la Bisbal de Falset o Capçanes, han estat més d'un dia sense electricitat, ni gas ni en molts casos aigua, sense telèfon i, naturalment, sense internet. D'altres, com la Figuera, només han patit problemes intermitents al llarg del cap de setmana.

La neu ha revifat les queixes d'una de les comarques més envellides de Catalunya i que amb prou feines suma 10.000 habitants. Per separat, l'alcalde de Falset i vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, Carlos Brull, i l'alcaldessa de la Bisbal de Falset, Emília Busquets, han coincidit a denunciar fins i tot de manera literal i amb 24 hores de diferència com se senten: "Ens tracten com el cul del món". La comarca, amb un paisatge únic candidat a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat, està farta d'haver-se d'espavilar.

"Quants dies feia que es parlava de la Filomena i aquí no ens han tingut en compte per a res de res?", ha retret l'alcaldessa de la Bisbal, ara més relaxada després d'una nit gairebé sense dormir.

Un respirador elèctric és inútil sense llum, però d'aquesta màquina en depèn la vida d'una veïna de 72 anys, i es va quedar sense energia. El seu home va anar corrents a demanar auxili a l'Ajuntament: "Però no teníem telèfon ni res i no es podia passar per la carretera", expliquen.

La solució van ser un generador municipal que donava llum als fanals del poble i un veí electricista, que va apagar-ne un per desviar l'energia, enganxant cables i allargadors, fins a poder engegar el respirador. Mentre es multiplicaven les gestions per tots els fronts oberts, finalment la Creu Roja va poder arribar al poble a les sis de la tarda amb oxigen: "I vam poder respirar tots", conclou l'alcaldessa. Per comunicar-se han hagut de fer servir una emissora proporcionada per Protecció Civil.

La Bisbal, amb 226 veïns, encara ha aconseguit esquivar una altra tragèdia, Una família de sis membres –tres generacions juntes– ha hagut de ser atesa en diferents hospitals per la mala combustió d'un generador particular. Els dos fills ja han estat donats d'alta, però els pares i els avis encara són en cambres hiperbàriques. Per sort, explica l'alcaldessa, el pare es va aixecar perquè es trobava malament, va perdre el coneixement i la seva dona va ser a temps de demanar auxili. A les sis de la matinada li han comunicat que estan tots bé.

Atrapats ara pel gel

Tots els veïns han corregut a netejar accessos i retirar la neu dels pitjors llocs. "Ara entrem en les complicacions posteriors al temporal: netejar-ho tot bé", diu l'alcalde de Falset. Tots els veïns ja han recuperat el subministrament elèctric, però "hi ha molts nervis perquè hi ha moltíssima neu". Encara hi ha una quarantena de masos aïllats, tot i que es manté contacte telefònic amb els seus habitants.

El neguit també es percep a Prades, segons constata l'alcaldessa, Lidia Bargas, perquè "molts volen sortir del poble i no poden". La també dita Vila Vermella, de 630 habitants, és enmig del Priorat i a mil metres d'alçada, però curiosament és del Baix Camp i atrau visitants cada cap de setmana. L'alcaldessa va comptabilitzar 60 segones residències obertes que ara tenen problemes per marxar: "La majoria volen tornar a casa, no poden i hi ha nervis". Amb brogit de màquines i crits de gent treballant al fons, afegeix: "Hem tingut sort de la pandèmia, si no ara tindríem molta gent atrapada".