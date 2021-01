Alcaldes del Vallès Occidental s'uneixen per emprendre accions legals contra Endesa pels talls

Els alcaldes dels municipis més afectats pels talls de llum dels últims mesos al Vallès Occidental emprendran accions legals contra la companyia Endesa. El Consell Comarcal del Vallès Occidental està articulant la petició conjunta dels municipis perquè, a més, l'empresa plantegi un pla d'inversions per reformar la xarxa elèctrica a tota la comarca, però específicament a les localitats i els barris que més estan patint interrupcions en el servei. Només a Sabadell s'han registrat en les últimes setmanes 800 abonats amb talls, mentre que a Terrassa es té constància de l'afectació en unes 355 llars. L'Ajuntament d'aquesta localitat ha anunciat que ha traslladat la situació a la Fiscalia per saber si existeix un delicte de coaccions.

El Consell Comarcal ha organitzat una trobada telemàtica en què hi ha participat el seu president i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, acompanyat dels alcaldes de Terrassa i Sabadell, Jordi Ballart i Marta Farrés, i els de Matadepera, Polinyà, Palau-solità i Plegamans, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola, Rubí, Badia, Barberà i Sant Cugat. Tots aquests municipis han patit talls de llum en diferents punts, amb especial afectació en determinats barris on la xarxa elèctrica ha rebut menys inversió pel que fa a manteniment en els últims anys, segons han denunciat els alcaldes.

Llars que pateixen la crisi

Segons dades que ha traslladat Giménez, el Consell Comarcal calcula que un 41,1% de les llars vallesanes no poden mantenir l'habitatge a la temperatura adequada perquè el sustentador principal de la família es troba en situació d'atur, tot i que reconeixen que la dada pot haver pujat en els últims mesos. Aquesta situació s'agreuja per l'encariment de la factura de la llum en un 38% des de principis d'any, una problemàtica que, diu, se suma als problemes que es deriven de no disposar d'una xarxa adequada a les necessitats del territori.

És per aquest motiu que el Consell Comarcal se situa com l'element vertebrador per traslladar una petició a Endesa. "Volem saber quin pla d'inversions té als municipis, és fonamental i necessari", assenyala, per rebre un "subministrament elèctric digne i de qualitat".

"No és certa la relació que els talls venen associats a situacions d'irregularitat"

A Sabadell els 800 abonats afectats per talls són dels barris de Can Puiggener, Ca n'Oriac, Can Rull, Torre-romeu i Espronceda. A més, s'han accentuat en els dies més crus d'aquest hivern. "No és certa la relació que s'indueix que els talls venen associats a situacions d'irregularitat als barris que en pateixen, perquè a Sabadell no ha passat que un dissabte de cop tothom hagi decidit cometre il·legalitats com plantar marihuana o alguna altra cosa, com es diu des de les companyies", ha denunciat l'alcaldessa, Marta Farrés.

Fonts d'Endesa han atribuït aquesta setmana els talls a avaries i connexions irregulars a la xarxa derivades del cultiu de marihuana en habitatges. De fet, el diagnòstic és compartit amb el govern de la Generalitat, que va reunir-se amb la companyia aquesta setmana. Tant Interior com el departament d'Empresa van lligar l'augment d'incidències amb l'increment de cultius il·legals detectat.

L'Aliança contra la Pobresa Energètica ha criticat la resposta del Govern, a qui acusa de "comprar el relat d'Endesa" i vincular els talls al cultiu de marihuana, "criminalitzant" els barris que pateixen els talls. L'entitat demana a la Generalitat que defensi el dret dels veïns a rebre un servei bàsic sense interrupcions, que, assegura, han anat a més des de fa mesos i fins i tot anys en alguns municipis. A banda, subratlla que el problema és molt més que les plantacions il·legals perquè ha afectat 29 municipis diferents i unes 390.000 persones, segons estimacions fetes públiques ahir.

Sabadell ha traslladat la situació a la Generalitat, competent en matèria de control i sanció, així com a la Fiscalia, perquè adopti les mesures oportunes. També ho ha fet Terrassa, on les 355 famílies afectades pels talls des de mitjans de desembre es concentren als barris de les Arenes i la Grípia. "Hem encarregat un informe als serveis jurídics per determinar les possibles vies, i també estudiar si s'ha produït un delicte de coaccions, i per això hem traslladat l'escrit a Fiscalia", detalla l'alcalde, Jordi Ballart.

Crítiques municipals a l'actitud d'Endesa

Altres localitats com Cerdanyola pateixen talls importants des de l'aiguat del 18 de desembre, mentre que al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac la situació ja s'arrossega des de fa uns nou mesos. "Els talls van dels 180 minuts a les 24 hores, és inadmissible i inacceptable", denuncia l'alcaldessa, Laura Campos.

El més punyent ha sigut l'alcalde de Ripollet, que ha denunciat que va ser impossible contactar amb la companyia quan una bona part del municipi es va quedar sense subministrament la setmana passada. "Qualsevol cosa que diguem els ajuntaments serà poc contundent comparat amb el menyspreu que Endesa mostra cap als veïns, que atempta contra les persones i la seva dignitat, contra uns mínims de vida, privant-los d'un servei bàsic com és la llum", ha assenyalat.

Alguns alcaldes ja s'han reunit amb representants d'Endesa, que els han comunicat que han començat a treballar per reduir les afectacions. No obstant, la reclamació dels municipis és que no només s'actuï un cop es detectin les problemàtiques, sinó que es presenti al conjunt d'alcaldies un pla a mitjà i llarg termini per evitar que es torni a registrat una caiguda massiva del servei als abonats.