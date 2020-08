L'alcaldessa de Girona obre la porta a limitar el nombre de pisos turístics al Barri Vell

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, està "disposada a treballar" per establir un límit màxim de pisos turístics al Barri Vell. En una entrevista a l'ACN, ha descartat aplicar una moratòria –tal com va demanar el ple–, però sí que ha obert la porta a trobar una solució al centre històric. Ara bé, adverteix que caldrà "justificar molt bé" on es fixa el límit per evitar que un jutjat ho tombi basant-se en la directiva europea de serveis.

El maig passat el ple de Girona va aprovar una moció que instava JxCat a fer una moratòria de llicències per a nous pisos turístics. El text, impulsat per l'Associació de Veïns del Barri Vell, va tirar endavant per àmplia majoria. Va rebre setze vots dels 27 que té el ple, els que sumen Guanyem, el PSC i ERC.

L'alcaldessa subratlla, però, que aprovar una moratòria d'aquest tipus "no és tan fàcil", perquè cal justificar-la amb criteris tècnics. "Tècnicament és insostenible justificar una moratòria de noves llicències, perquè al 95% dels barris de la ciutat la presència d'habitatges d'ús turístic (HUT) és residual; no hi hauria cap jutge que ho acceptés", diu l'alcaldessa de Girona.

Per això, Madrenas planteja una solució específica per al Barri Vell. "És un cas a part, perquè estem parlant que un 17% dels habitatges que hi ha al barri són pisos turístics", explica. Aquí l'alcaldessa proposa fixar un topall i establir el percentatge màxim de HUT que pugui haver-hi a la zona. Quan s'assolís aquest límit, només s'atorgarien noves llicències quan els pisos turístics existents s'anessin donant de baixa.

Consensuar un percentatge màxim

Madrenas diu que l'equip de govern ja estudia la proposta i que està "disposat a treballar-la", sempre que tingui prou "consens" i es vegi "que és la mesura correcta". No amaga, però, que també caldrà justificar-la molt bé. "Tècnicament, però, en el cas del Barri Vell podem arribar a trobar prou arguments jurídics per contravenir el que diu la directiva", afirma l'alcaldessa de Girona.

Entre altres coses, el que serà clau és explicar per què el límit es posa en un determinat percentatge i no en un altre. "Per què diríem un 15%, per exemple, i no un 20%? És molt o poc?", es pregunta l'alcaldessa. "Per tant, s'ha de pensar molt bé com es justifica i quin és el límit", recalca Madrenas.