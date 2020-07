Arenas avisa que si la situació no millora caldran confinaments domiciliaris selectius

"Si la situació no canvia en 10 dies, seran necessaris alguns confinaments domiciliaris selectius". És l'avís del físic de la Universitat Rovira i Virgili Àlex Arenas, que, en la línia de l'avís llançat ahir pel president Quim Torra, considera que els pròxims dies seran "claus". En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'investigador ha avisat que si la taxa de reproducció que hi ha a Barcelona, on cada positiu contagia dues persones, s'estengués pel país seria una "catàstrofe" i ha assegurat que calia haver dictat confinament perimetral a l'Hospitalet de Llobregat quan el brot es podia controlar, però que ara ja és tard per aplicar aquesta mesura.

"Hipocresia" al Regne Unit

Ha explicat que "cada cop és més difícil" que es pugui fer un confinament perimetral a Barcelona i la seva àrea metropolitana perquè creixen les zones afectades i no s'ha tancat la mobilitat i que, per això, si les mesures no frenen el ritme de contagis, caldrà fer confinaments quirúrgics a les zones amb més positius. També ha defensat que calia haver instal·lat punts mòbils per fer PCRs massives als barris de l'Hospitalet més afectats per intentar contenir el brot quan va començar.

Arenas, d'altra banda, veu "hipocresia" en les decisions d'alguns països com el Regne Unit de restringir el turisme a Espanya. Ha defensat, en aquest sentit, que si es fa una "comparació realista" de l'evolució de la pandèmia als dos països, es veu que potser la restricció s'hauria d'establir al revés: "No penso que Catalunya hagi gestionat pitjor que el Regne Unit l'epidèmia".

L'expert també s'ha referit al nomenament de Josep Maria Argimon com a nou secretari de Salut Pública i ha celebrat una decisió que creu que ha arribat "tard": "Ja era hora de tenir algú davant de la conselleria de Salut que entengui la pandèmia". Ha remarcat que manté un contacte "continu" amb Argimon i ha confiat en la seva coordinació amb el president Torra, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, per sortir de la situació crítica actual.