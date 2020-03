La pol·linització s’avança: ¿com es diferencien els símptomes d'una al·lèrgia dels de la Covid-19?

Una tardor i un hivern més humits i mes càlids han sigut la combinació de factors perfecta perquè els arbres i les plantes floreixin abans i els nivells de pol·linització ja estiguin creixent. A més, la previsió és que aquesta primavera també serà més càlida que altres anys. Tot plegat pot fer que les persones que pateixen al·lèrgia o complicacions respiratòries relacionades ja en comencin a notar els símptomes. Però, ¿com es poden diferenciar dels que provoca el contagi pel coronavirus?

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) explica que alguns dels símptomes del coronavirus es poden confondre amb l’al·lèrgia, com ara la tos o la dificultat per respirar. Cal tenir en compte, però, diuen aquests experts, que els casos positius de la Covid-19 acostumen a anar acompanyats de febre (n’han patit entre un 88% i un 91% dels pacients) i poden presentar també alteracions gastrointestinals. En canvi, l’al·lèrgia també pot comportar mucositat i congestió nasal, menys freqüents en els casos de coronavirus.

"Una al·lèrgia mai farà febre, mai provocarà una faringitis molt aguda, mentre que el coronavirus sí que ho farà, i la tercera diferència seria la tos: tots dos en generen, però en el cas del coronavirus és una tos molt profunda, una tos de gos, mentre que en el cas de l’al·lèrgia ve acompanyada de nas rajant, ulls plorosos...", explica la investigadora de l’ICTA-UAB Jordina Belmonte.

Quina és l'al·lèrgia més freqüent?

L’al·lèrgia més freqüent és la respiratòria. Pot ocasionar ofec, tos, esternuts, picor al nas i als ulls, obstrucció nasal, mal de cap i dificultat per dormir. Una quarta part de la població pateix rinoconjuntivitis i fins a un 12% asma derivada d'això. Un dels factors que més hi tenen a veure són els àcars de la pols domèstica, però també les espores dels fongs i el pol·len.

"L’al·lèrgia no es cura, però cal que estigui ben diagnosticada", adverteix Belmonte, que explica que un al·lèrgic ha de saber distingir què li causa l’al·lèrgia per identificar si hi ha presència d’aquella planta a prop seu o si està florint.

Quins pòl·lens són els més presents?

Segons les dades de la SCAIC, més de la meitat de persones al·lèrgiques són sensibles al pol·len de les gramínies, i gairebé un 39% al del plàtan. La Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l’ICTA-UAB (XAC) ha detectat que aquestes dues espècies, que floreixen a la primavera, han avançat la pol·linització, igual que el pi, la parietària, el pollancre, el salze, les moreres o les gramínies.

El mateix ha passat amb les pol·linitzacions dels arbres que fan aquest procés durant l’hivern, com ara el xiprer, l’avellaner o el freixe. Segons els experts de la XAC, les concentracions de pol·len d’aquestes espècies han superat les mitjanes històriques registrades des del 1994 fins a l’actualitat. De fet, els experts consideren que en bona part hi té a veure el canvi climàtic, que està afavorint uns hiverns més càlids del que era habitual.

¿Si soc al·lèrgic tinc més risc de contagiar-me de la Covid-19?

Les principals malalties associades al coronavirus són la hipertensió arterial, la diabetis, les malalties cardiovasculars i les malalties pulmonars cròniques, però per ara no s’ha demostrat que l’asma o les malalties al·lèrgiques siguin factors de risc per contagiar-se de la Covid-19.

¿Els al·lèrgics asmàtics tenen més risc de complicacions pel coronavirus?

Durant el brot de la SARS a Singapur o Hong Kong no es va observar un augment de les reaguditzacions d’asma. Però com que les infeccions respiratòries víriques poden ser desencadenants de crisis d’asma, cal extremar les mesures de prevenció i no descuidar el tractament antiasmàtic de base per tal que l’asma estigui ben controlada.

¿La primavera pot frenar els contagis de la Covid-19?

Si bé la majoria de virus frenen la seva activitat amb l’augment de les temperatures, no existeixen evidències que això passi amb la Covid-19, ja que a Singapur, per exemple, se n’han registrat casos tot i haver-hi temperatures i humitat altes.