L'alpinista supervivent de l'accident al Perú diu que haurien d'haver girat cua per la situació "complicada"

L'alpinista que va sobreviure a l'accident al Nevado Mateo del Perú, Pablo Belmonte, ha dit que haurien d'haver girat cua al comprovar que la situació era "complicada" al cim. Hi havia una tempesta elèctrica i ni tan sols van treure el mòbil per fer-se una foto quan van coronar la muntanya. En declaracions a la Cadena SER, ha explicat que l'allau la van provocar ells mateixos quan un d'ells va caure mentre baixaven i va arrossegar-los a tots, ja que anaven lligats amb una corda. Van intentar frenar-se amb els piolets, però no ho van aconseguir. El jove, de 26 anys, ha apuntat que els seus companys van morir abans que arribessin les forces de rescat. Segons Belmonte, el guia es va posar dret, però va perdre la vida durant el trasllat. Els excursionistes van decidir fer el descens corrents perquè hi havia una tempesta elèctrica i ells portaven molts ferros.

L'última setmana havia fet sol al Perú, quan hauria d'estar nevant i plovent, i s'havia format una capa de gel sota la neu verge que havia caigut. "El problema és que no només era el nostre pes, sinó també la neu que estàvem desplaçant. Era com si et fiquessis en una rentadora o com quan se t'emporta una onada", ha indicat el jove, que ha afegit que l'allau va ser llarga, com mig minut de caure sense parar. Belmonte ha assegurat que està "molt afectat", però alhora "agraït per l'oportunitat que li ha donat la muntanya". Ara està en un hostal recuperant-se de les contusions, especialment a l'esquena. El jove no va perdre la consciència i quan van acabar de caure es va aixecar per xocar la mà dels seus companys, pensant-se que estarien bé. Va ser llavors quan es va adonar de la situació, va tallar la corda i els va col·locar en situació lateral de seguretat.

Aleshores es va acostar a una roca des d'on es veia una carretera i va demanar ajuda. A crits va poder-se comunicar amb un home que va anar corrents a buscar ajuda. Belmonte ha subratllat que el Nevado Mateo és una muntanya per a "principiants" i, de fet, era una preparació que feien per a un altre cim més difícil, "una excusa per practicar l'escalada en gel". També era la primera vegada que contractaven un guia. Feia vuit mesos que viatjaven per Llatinoamèrica. Durant el camí van aturar-se al glacial a practicar i a jugar. En aquest punt, ha reconegut que potser haurien d'haver fet més via cap a dalt, o en tot cas girar cua en veure que la situació era "complicada" al cim. El jove de 26 anys ha apuntat que els seus companys eren amics de l'escola, companys de muntanya i d'excursions.

Les famílies es desplacen

Belmonte es quedarà uns dies al Perú acabant-se de recuperar. Les famílies dels excursionistes morts es desplaçaran al Perú per acompanyar els cossos dels seus familiars de tornada a Catalunya. El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha explicat que van aconseguir contactar amb el ministeri d'Exteriors i que també es van posar en contacte amb les asseguradores. Al principi hi havia dubtes de si actuarien, perquè els accidentats estaven fent esport, però finalment es van activar les tasques de rescat i de repatriació.