Una altra nit al ras a Girona

“Si avui no ho solucionem, aquesta nit tornarem a tenir una trentena de nens dormint al carrer”, va advertir ahir un dels membres de la plataforma Girona Acull, Karim Sabni, que va reclamar una solució urgent a les administracions. I és que fa mesos que l’Ajuntament de Girona, la Generalitat i la mateixa entitat tenen detectats una trentena de nois que dormen al ras en uns quants indrets de la ciutat. Es tracta de nois que van emigrar del seu país quan eren menors d’edat i que fins als 18 anys van viure en centres d’acollida. Però quan arriben a la majoria d’edat, la Generalitat ja no se’n fa càrrec. “Quan compleixen 18 anys i un dia, els expulsen amb només 50 euros i un entrepà”, va lamentar Sabni.

A més, segons la plataforma, molts dels joves surten dels centres sense tenir el NIE i, per tant, no es poden empadronar ni sol·licitar una prestació ni aconseguir una feina. “No tenen cap lloc per viure, no poden demanar cap ajuda ni buscar feina perquè no tenen permís de treball. Queden totalment desemparats”, es va queixar el membre de Girona Acull, que també va criticar les administracions perquè fa temps que ho tenen detectat i encara no han posat fil a l’agulla per solucionar-ho. Per això l’entitat reclama que, d’una vegada per totes, es busqui una sortida per a aquests nois. I per aconseguir-ho la plataforma proposa dues mesures urgents: que es busqui un sostre per a tots ells i que es convoqui una taula urgent entre la Generalitat, l’Ajuntament i les entitats socials per analitzar els recursos disponibles i com es pot garantir la inserció social i laboral dels afectats. “La millor opció seria fer un programa que els acompanyés i assessorés un cop compleixen els 18 anys, perquè sàpiguen, per exemple, quins tràmits burocràtics han de seguir per sol·licitar una ajuda o viure en situació regular”, va proposar Sabni, que assegura que és un problema detectat a Girona i a Barcelona, “però també en altres municipis”.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Girona ha reconegut que fa mesos que van detectar el problema però que no hi han pogut actuar per falta de recursos. “És competència de la Generalitat i el nostre pressupost és limitat”, va apuntar a l’ARA la regidora de Drets Socials, Eva Palau, que creu que és una situació que requereix una solució per a tot Catalunya. La conselleria de Treball, d’altra banda, va afirmar que tenen una taula institucional específica per atendre l’emergència social que suposa l’arribada de menors estrangers, i que en el cas de Girona fa tres mesos que hi ha un equip de coordinació en què pròximanent hi convidaran l’Ajuntament. A més, fonts de la Generalitat van assegurar que els que es comprometen a un pla de treball tenen una sèrie de prestacions. No obstant això, almenys onze nois que té localitzats Girona Acull estan fent el pla de treball però no tenen ni sostre on dormir ni cap mena d’ajuda.

Més d’un any dormint al ras

La majoria dels nois van arribar de manera irregular a l’estat espanyol. És el cas del Younes, que fa un any que dorm al carrer. Va arribar fa tres anys a Màlaga amagat sota un camió des de Melilla. Va passar per Madrid, Barcelona i, ara, Girona, fins que el van fer fora del centre d’acollida quan va fer els 18 anys. “Avui menges i demà no. Avui tens un lloc on dormir i demà no. Aquí no tinc amics ni família que em puguin ajudar”, va lamentar el noi, que va confessar que va deixar el seu país “per construir un futur millor”: “Però aquí no hi ha cap mà que m’ajudi”. Una situació semblant a la del Hamza, que va anar fa un mes amb una pastera des de Tànger fins a la costa de Tarifa, on els van llençar al mig del mar. La Guàrdia Civil els va rescatar i el van portar a un centre de Cadis, però estava massa ple. Es va amagar a la roda d’un autobús i així va viatjar fins a Barcelona, on va anar a la policia a demanar ajuda. El van portar a un centre d’acollida de Girona i dos dies abans del seu aniversari van informar-lo que n’hauria de marxar. Des de llavors la majoria de nits ha dormit dalt d’un arbre: “Allà ningú et molesta ni et pot fer mal”. D’altres dormen en cotxes abandonats, com l’Adam, que va arribar del Marroc amagat sota un vaixell que feia la ruta entre Melilla i Màlaga. Però just ahir el propietari els va enxampar i ja no tenen cap lloc per dormir resguardats del fred. “Serà una nit amb molts problemes”, van admetre amb el cap cot.

La majoria d’aquests nois van arriscar la seva integritat per arribar fins a Espanya amb l’esperança de tenir una vida millor, però se n’han acabat trobant una de pitjor. Durant el dia, a més de fer els cursos del pla de treball, solen voltar per la ciutat i, sobretot, visitar els centres cívics i les biblioteques, on tenen calefacció i accés a internet. “Només volem viure com persones”, van suplicar després de recordar que l’única cosa que buscaven quan van venir aquí era “una feina per ajudar la família”.

Tots ells han tornat a passar la nit al ras a Girona.