Un de cada cinc alumnes d'ESO va passar de curs amb alguna matèria suspesa

Un de cada cinc estudiants d'ESO d'Espanya va passar de curs amb alguna matèria suspesa, i un de cada deu va repetir perquè no tenia el nivell mínim. Així ho revelen les dades del ministeri d'Educació difoses als mitjans en l'estadística de resultats acadèmics del curs 2018-19, en què agrupa la informació de les 17 comunitats autònomes. Segons l'informe, el 87,4% dels estudiants avaluats a 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO van passar de curs, i d'aquests, un 64,6% ho van fer amb totes les assignatures aprovades i el 22,8% amb alguna de suspesa.

Les dades difoses pel ministeri arriben només uns dies després que el Congrés donés llum verda al pla del ministeri d'Educació per modificar l'avaluació, la promoció i la titulació a primària, ESO i batxillerat, amb l'objectiu d'adaptar-se a l'impacte acadèmic de la pandèmia. L'argument és que, com que no hi haurà temps per estudiar tot el currículum, és necessari flexibilitzar l'avaluació en totes les etapes. A nivell pràctic, això significa que ara les comunitats autònomes poden decidir que els alumnes passin de curs i obtinguin el títol d'ESO i batxillerat sense un límit de matèries suspeses. Ara la normativa estableix que repeteixen curs els alumnes que no aprovin dues o més matèries a l'ESO, mentre que a primària ho decideixen els mestres, els psicòlegs i els pares en cas que l'alumne "no hagi aconseguit els objectius i assolit el grau d'adquisició de les competències corresponents".

La taxa d'alumnes que promocionen es manté força estable i va del 89,7% d'alumnes que superen 1r d'ESO fins al 86,4% que aproven 4t. Hi ha una mica mes de diferència si es té en compte els estudiants que superen totes les assignatures: a tercer d'ESO passen nets el 61,9% dels alumnes, i a 4t d'ESO, el 67,1%.

La postobligatòria, amb dades semblants

El ministeri d'Educació també dona dades sobre batxillerat –van acabar l'etapa 254.797 alumnes– i formació professional –107.608 van acabar un grau mitjà–. En aquestes etapes les dades no són gaire millors. Gairebé 9 de cada 10 alumnes de 1r de batxillerat van passar de curs, però només el 65% ho van fer aprovant totes les matèries. Dels de 2n, que es presenten a la selectivitat i han d'aprovar totes les assignatures, van superar el curs 8 de cada 10. Com passa a l'ESO, les noies treuen més bones notes que els nois: la taxa bruta dels que acaben el batxillerat és del 63,1% en el cas de les noies, mentre que la dels nois és de 15,4 punts menys, el 47,6%. Una explicació d'aquesta diferència és que la formació professional és una sortida majoritàriament masculina, sobretot en algunes famílies.