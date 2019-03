Les escoles Roca recuperen poc a poc la normalitat després que el propietari en bloquegés els accessos

Els prop de 240 alumnes de l'Escola Joan Roca, a l'avinguda Meridiana de Barcelona, han aconseguit entrar aquest dilluns a l'escola, un fet que ahir diumenge semblava gairebé impossible. Joan José Roca, exgestor del centre, va entrar al centre per la força, “trencant les persianes de les portes amb una radial i canviant els panys amb el suport d’un grup armat amb porres”, segons recollia ahir Betevé, i va canviar els panys de les portes. L'home, que encara és el propietari de les tres escoles del Grup Escolar Roca, volia d'aquesta manera fer-se de nou amb la gestió dels centres, després de quedar apartat per una sentència judicial el va apartar, al mes de gener.

Pares, mares i alumnes es van concentrar diumenge a la nit davant dels centres i fins i tot van fer talls de trànsit a l'avinguda Meridiana per protestar per aquesta situació. Finalment aquest dilluns al matí els alumnes han aconseguit entrar al centre. Els agents de la Guàrdia Urbana també hi han anat per garantir que els nens podrien acabar fent classe. El litigi del centre, que és concertat, enfronta membres d'una mateixa família, en concret el pare amb els seus dos fills.

Segons una circular enviada als pares, mentre el pare era gestor del centre hi va haver "desenes d'acomiadaments arbitraris, contractacions amb criteris purament estètics, amenaces constants i abús de poder, tracte vexatori a molts treballadors que en alguns casos han provocat baixes per depressió i/o ansietat, denúncies de treballadors, avisos de interferències a les aules, afectant l’educació dels nens". Per això, els fills van reclamar la gestió del centre, un fet que va ser avalat pel jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona el passat mes de gener, que va establir que els fills es farien càrrec de la gestió del grup, almenys fins que no hi hagi una sentència ferma.

Aquest diumenge, però, el pare, Joan José Roca, va fer canviar els panys de les portes per recuperar-ne la seva gestió. Després de les concentracions i la pressió de les famílies, els homes contractats per fer-ho van marxar i aquest dilluns al matí els tres centres han pogut obrir les seves portes, malgrat que moltes famílies no hi han dut els seus fills i filles.

Aquesta tarda hi ha una reunió amb el Consorci d'Educació per mediar en aquest cas.