Els ambientòlegs exigeixen el reconeixement professional a la Generalitat

Els professionals del medi ambient que treballen a la Generalitat se senten poc reconeguts i temen pel futur dels seus llocs de treball a curt termini. La majoria ocupen una plaça com a interins (alguns fa 15 anys que van incorporar-se a l'administració), però ara la veuen en perill davant l'imminent convocatòria d'oposicions al cos general de la funció pública perquè no hi ha cap avaluació específica sobre els coneixements en matèria de ciències ambientals que requereixen les seves tasques actuals.

"El problema és molt greu, no només perquè suposa un greuge per als professionals ambientòlegs dins la funció pública, on altres formacions sí que tenen un cos professional específic, sinó també perquè pot generar un problema per a la mateixa administració de la Generalitat", defensa a l'ARA el president del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Ricard Vizcarra. Augura que amb les regles del joc vigents qualsevol persona que passi les oposicions del cos general pot acabar ocupant la plaça d'un ambientòleg sense haver d'acreditar els coneixements tècnics que els exigeix la feina que fan als diferents departaments de l'administració.

Vizcarra lamenta la situació "paradoxal" en què es troben els 45 professionals ambientòlegs, que d'una banda no tenen el reconeixement que suposaria la creació d'un cos específic a la funció pública, i, de l'altra, cada cop són més demandats per a cursos i xerrades que organitza el mateix Govern. "Al col·legi notem que hi ha un interès i una necessitat creixent dels perfils d'ambientòlegs, perquè la mateixa societat també és més sensible a aquests temes", afegeix el president.

Després de diverses reunions sense cap resultat amb el departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, el col·lectiu ha aixecat la veu i està disposat a arribar "fins on calgui" per aconseguir el seu reconeixement. El Govern descarta la creació d'un cos professional d'ambientòlegs perquè la reforma de la funció pública, assegura, s'ha d'orientar més cap a àmbits professionals i fa anys que no es creen nous cossos.

Els ambientòlegs demanen que les seves places quedin bloquejades a les pròximes oposicions, fins que no es resolgui la situació. Si no es crea un cos específic per a ells, proposen un cos especial de Medi Ambient que no sigui exclusiu per a una titulació però que requereixi uns coneixements sobre aquest àmbit. "No pot ser que per entrar com a interins tenir aquesta formació fos un requisit i que ara, a l'hora de passar a ser funcionaris, no calgui acreditar cap coneixement ambiental", reivindica Vizcarra.