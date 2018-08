Ambulatoris atenen els malalts a més de 30 graus per avaries als aires condicionats

Els pacients dels centres d'atenció primària (CAP) de Pineda de Mar, Tordera i Canet de Mar i els del Torreforta de Tarragona han passat calor quan han anat al seu ambulatori. Les últimes setmanes, els aires condicionats d'aquests quatre equipaments han fallat i, segons Metges de Catalunya, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 30 graus en plena onada de calor. El departament de Salut ha assegurat que les avaries als CAP de Canet i Torreforta es van resoldre en menys de 24 hores, però ha reconegut que als ambulatoris de Pineda i Tordera s'ha trigat més a solucionar el problema. En el cas de Pineda, encara s'estan ajustant algunes sortides d'aire, i a Tordera s'ha canviat la planta refrigeradora, que estarà operativa a partir d'aquest dimarts.

Fonts de l'administració del centre de Canet han explicat que, mentre s'ha produït la incidència, "feia molta calor, sobretot a les consultes de la planta superior". Tot i això, no van interrompre l'activitat diària, encara que van registrar queixes dels pacients. Des de Metges de Catalunya han assegurat que els professionals dels quatre equipaments han hagut de treballar durant dies amb temperatures per sobre dels 27 graus, incomplint així la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral. El sindicat ha definit les condicions de treball de "poc saludables".

A més, Metges de Catalunya ha assenyalat que la situació ha arribat a provocar "estrès tèrmic" a alguns treballadors i pacients a les sales d'espera i consultes. Segons el sindicat, les "mesures organitzatives" per pal·liar els efectes de la calor en els professionals van arribar tard.

Els metges demanen plans de contingència

És per això que el col·lectiu de metges ha reclamat a l’Institut Català de la Salut que apliqui plans de contingència quan es produeixin avaries en els aires condicionats dels centres sanitaris. Ha demanat que s'activin protocols d’actuació perquè es mantingui "la seguretat i el confort tèrmic de treballadors i pacients" mentre la incidència no se soluciona. També han proposat canviar d’ubicació les consultes, disminuir l’activitat i incrementar els descansos del personal.

Des del departament de Salut han insistit que, a part de les actuacions de manteniment habituals, cada any es fan inversions per millorar la refrigeració dels centres. Com a exemple, han explicat que, per a aquesta temporada d'estiu, s'han invertit 247.254 euros en els aires condicionats dels diferents centres d'atenció primària de la regió sanitària de Girona i que, de cara a l'estiu que ve, s'ha compromès a fer-hi actuacions per un valor de 109.370 euros.