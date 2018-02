El TSJC responsabilitza Roca Sanitario de la mort d'un extreballador l'any 2015

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la responsabilitat de Roca Sanitario per la mort d'un extreballador l'any 2015 com a conseqüència d'un mesotelioma pleural. La sentència recull que "la causa principal del mesotelioma és el contacte i la inhalació de la pols d'amiant", present a la fàbrica de Gavà on la víctima va treballar durant més de 50 anys -del 1965 al 2015-.

La resolució del TSJC fa constar que Roca Sanitario va importar amiant entre 1965 i 1970 i que més tard, a partir del 1984, va ser autoritzada pel ministeri d'Economia per produir sabates de fre de ferrocarril. L'any 2000 aquesta fibra va ser prohibida a la Unió Europea. Uns anys després, el material emprat per a la fabricació d'aquestes peces de maquinària produïdes a la factoria del Baix Llobregat va ser "gairebé exclusivament" l'amiant.

La sentència evidencia que Roca Sanitario va apurar al màxim les possibilitats de fer servir l'amiant en els seus processos productius, perquè argumenten que "almenys fins al desembre del 2004 per a la fabricació de components d'aixetes utilitzaven juntes d'amiant".

Per tant, a la fàbrica de Gavà hi va haver amiant fins a quatre anys després de la prohibició a territori comunitari i quan ja havien transcorregut dos anys des que havia expirat la moratòria per cessar en l'ús de l'amiant que es va concedir a l'estat espanyol a petició del govern -que en aquell moment presidia José María Aznar.

La resolució ratifica el contingut de la sentència prèvia dictada pel jutjat social 32 de Barcelona a instàncies de Col·lectiu Ronda, que estableix l'origen laboral de la patologia que va acabar amb la vida de l'extreballador amb el conseqüent increment de la pensió de viduïtat de la parella.

Nova demanda per part de la família

L'advocat de Col·lectiu Ronda Miguel Arenas justifica la sentència del Tribunal Superior: "El fet que el TSJC desestimi el recurs interposat per Roca torna a accentuar l'evidència que a la fàbrica de Gavà es va treballar en contacte amb materials molt perillosos que han afectat la salut i fins i tot s'han emportat la vida de moltes persones". Per a Arenas, la sentència posa llum sobre la presència continuada d'amiant i assegura que aquest no ha estat l'únic perill per a la salut dels treballadors i les treballadores de Roca: "L'empresa ja ha estat condemnada anteriorment per patologies vinculades a l'exposició a altres agents cancerígens, com ara la sílice".

El recurs contra la sentència que establia l'origen laboral de la patologia del treballador va ser desestimat. Ara la família de la víctima interposarà una nova demanda per reclamar una indemnització en concepte de danys i perjudicis: "No hi ha diners al món que puguin compensar la pèrdua d'una parella i un pare, i encara menys una mort provocada per l'exposició a un material que ja des de principis del segle XX se sabia que era perillós", ha sentenciat l'advocat.

Malgrat que a Espanya existia una normativa específica respecte a la protecció i les mesures de seguretat quant al contacte amb fibra d'amiant des dels anys 40, Arenas ha assegurat que "cada any moren centenars de persones a tot l'Estat per haver inhalat unes fibres que van aportar beneficis milionaris a les empreses i quantitats immenses de dolor i patiments a les persones que hi treballaven exposades".