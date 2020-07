Una anàlisi de sang experimental detecta tumors quatre anys abans que la diagnosi convencional

Un equip de científics ha desenvolupat una anàlisi de sang experimental que podria identificar tumors fins a quatre anys abans de la diagnosi convencional. La descripció d'aquest mètode encara preliminar, desenvolupat per trobar de manera primerenca cinc tipus comuns de càncer, s'ha publicat a la revista Nature Communications en un article que signen científics xinesos i nord-americans, segons informa Efe.

La supervivència dels pacients de càncer augmenta significativament quan la malaltia es detecta en les etapes primerenques, perquè el tumor pot ser extirpat quirúrgicament o tractat amb els medicaments adequats. Tot i això, només hi ha un nombre limitat de proves de detecció per a pocs tipus de càncer. En aquest estudi, Kun Zhang, de la Universitat de Califòrnia a San Diego (Estats Units), i els seus companys descriuen una prova de detecció de càncer a la sang anomenada PanSeer, que examina les firmes de metilació específiques del càncer a la sang.

La metilació és un procés que dirigeix quan i com són activats i desactivats els gens que controlen el desenvolupament de l'organisme i que es poden veure afectats per causes ambientals. Té un paper crucial en nombroses malalties i en la progressió de pràcticament tots els tipus de càncer. Per desenvolupar i provar PanSeer, els investigadors van fer una anàlisi de mostres de plasma a 605 persones asimptomàtiques, 191 de les quals van ser diagnosticades posteriorment amb càncer. Així mateix, van fer un perfil de les mostres de plasma d'uns altres 223 pacients de càncer diagnosticats, així com de 200 mostres de tumors primaris i de teixits normals.

Detecta el 95% dels asimptomàtics

Segons la revista, els autors van comprovar que la seva prova pot potencialment detectar amb alta especificitat cinc tipus comuns de càncer (d'estómac, esòfag, colorectal, pulmó i fetge) en pacients postdiagnòstic però també en individus asimptomàtics fins a quatre anys abans del diagnòstic convencional. Els científics demostren que PanSeer detecta el càncer en el 95% de les persones asimptomàtiques que seran diagnosticades posteriorment.

Tanmateix, els autors de l'article subratllen que "és poc probable" que aquest mètode sigui capaç de predir quins pacients més tard desenvoluparan el càncer. Sí que és més probable que identifiqui els pacients que ja tenen creixements cancerosos i que encara segueixen sent asimptomàtics segons els mètodes de detecció actuals. Els investigadors conclouen que calen més estudis longitudinals a gran escala per confirmar el potencial de la prova per la detecció precoç del càncer en persones prediagnosticades.