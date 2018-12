Els andorrans seran donants d'òrgans si no deixen constància explícita de la seva oposició o si la família del difunt no s'hi oposa. Així s'ha decidit pràcticament per unanimitat al Consell General d'Andorra, el Parlament andorrà, en la primera llei que regula al Principat la donació d'òrgans, cèl·lules, teixits i sang. El text només ha tingut un vot en contra, el del conseller de Progressistes d'Andorra, Víctor Naudi, que considera "un atemptat a la llibertat individual" que tots els ciutadans hagin de ser donants per defecte.

En canvi, la resta de forces polítiques s'han mostrat a favor d'un text que, diuen, situa Andorra en una posició de lideratge a Europa en matèria de legislació de donacions i trasplantaments.

Per al ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, és una mesura que permetrà "un elevat nombre de donacions" al país. La normativa garanteix la protecció de la identitat tant dels donants com dels receptors, i obre també "noves fonts de negoci" en el sector sanitari, sobretot el biotecnològic, perquè regula la utilització i fabricació de medicaments de teràpia avançada.

Quan el text entri en vigor es treballarà per tancar convenis amb països veïns i poder cooperar en les necessitats d'òrgans i teixits dels pacients.

La llei andorrana s'assembla molt a l'holandesa, que a principis d'any va convertir automàticament tots els ciutadans del país de més de 18 anys en donants d’òrgans, amb excepció dels que hagin comunicat en vida i de manera explícita que no hi estan d’acord.

Les persones que no s’oposin a cedir els seus òrgans quan es morin i que després de rebre dues cartes d’avís per aclarir el seu posicionament no hi hagin donat una resposta veuran com s’inclou al seu carnet les paraules “No s’hi oposa”. Altrament, si els familiars, per diferents motius, estan en contra d’aquesta donació, serà totalment lícit no tirar endavant la donació, encara que el seu parent difunt hi hagi donat el consentiment.