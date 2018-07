Creixen els abandonaments d'animals per desnonaments

Els abandonaments d'animals, en especial de gossos, a causa de desnonaments i per canvi d'habitatge en un en què no accepten animals han augmentat, segons un informe de la Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona, encara que la raó principal continua sent la falta de temps.

L'encarregat de la Lliga, Enric Solé, ha explicat en un comunicat que estan "notant canvis" en les trucades que reben diàriament de persones que volen abandonar les seves mascotes, i entre octubre del 2017 i febrer del 2018 van rebre 23 trucades per desnonament i 33 per canviar de pis en un en què no accepten animals.

"La imatge del gos a la carretera mirant com se'n va el cotxe dels seus propietaris ha quedat obsoleta, ara la imatge és la de la família que s'ha quedat sense casa i ha de deixar la seva mascota", ha afirmat Solé.

Malgrat això, les dades recollides en aquest període mostren com els principals motius d'abandonament són la falta de temps per dedicar a la mascota, haver trobat l'animal i no poder fer-se'n càrrec, no haver-lo castrat i que hagi criat, i el trasllat a una altra ciutat o la tornada al seu país, entre d'altres.

La Lliga ha detectat, a més a més, un repunt d'abandonaments de gossos potencialment perillosos, un total de 48 entre les 606 trucades rebudes en el període esmentat.