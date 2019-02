Colau suprimirà els antiavalots sense el suport dels sindicats

Suprimir la unitat d’antiavalots de la Guàrdia Urbana. Va ser una de les promeses de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant la campanya de les eleccions municipals del 2015 i que es complirà quan falten quatre mesos per acabar el mandat. Segons va avançar ahir El País, els pròxims dies Colau signarà un decret d’alcaldia per eliminar la unitat de suport policial (USP) -la dels antiavalots-, que se substituirà per una de nova creació anomenada unitat de reforç d’emergències i proximitat (UREP). L’alcaldessa farà el decret sense el suport dels sindicats de la Guàrdia Urbana, amb qui el govern de Barcelona en Comú havia intentat negociar el canvi d’unitat. Un dels punts que ha impedit l’acord ha sigut que el consistori no ha concretat en quina situació quedaran els agents que ara formen part de la USP però que no volen fer les proves -o que no les superin- per entrar a la nova unitat.

Fonts municipals expliquen que tots els agents de la Guàrdia Urbana, tant els de la USP com els de la resta del cos, tindran l’opció de presentar-se al procés de formació i selecció de la nova UREP. Tot i això, els actuals antiavalots que no vulguin participar en les proves d’accés formaran part de la nova unitat amb unes funcions més limitades. “Són agents que quedaran en segon pla, però ningú diu què significa això quan es tracta d’una unitat d’intervenció”, assegura el portaveu del sindicat Sapol, Manel Garcia, que afegeix que així ho va anunciar l’Ajuntament en les trobades que va mantenir amb els representants de la plantilla. Tant Sapol, el sindicat majoritari, com CCOO i la UGT s’han reunit una vintena de vegades amb el consistori per tractar el tema, i fonts municipals defensen que “s’ha fet un esforç de mediació”, malgrat que l’acord no ha sigut possible.

Des de l’Ajuntament consideren que s’ha avançat en diversos punts que demanaven els sindicats, encara que aquesta valoració no és compartida. Garcia admet que el consistori ha acceptat que els agents de la USP puguin formar part de la UREP, tot i que recrimina que no s’hagin definit els criteris de puntuació de les proves d’accés ni quines funcions tindran els agents que no les vulguin fer o no les superin. El portaveu de Sapol també reconeix que l’equip de Colau mantindrà el torn de cap de setmana, com reclamaven, però critica que es vulgui implantar a la nova unitat un torn de 12 del migdia a 8 del vespre “que no existeix” al conveni col·lectiu de la Guàrdia Urbana.

Falta de concreció

Per acabar, Garcia es pregunta què passarà si els 150 agents que formen la USP no volen participar en les proves per entrar a la UREP: “S’hi quedaran i no faran res?” La intenció de l’Ajuntament és que la nova unitat estigui formada per uns 210 policies. Sobre la UREP, fonts municipals expliquen que els detalls es coneixeran amb el decret d’alcaldia, encara que es vol que la unitat es dediqui a la gestió de les emergències, els grans esdeveniments i el medi ambient, com ara en les queixes per sorolls, la protecció dels animals i la prevenció a l’espai públic. Afegeixen que es farà una formació perquè els agents estiguin especialitzats i recorden que a la USP, des que va començar el mandat de Colau, no actuen com a antiavalots perquè es valora que la competència és dels Mossos d’Esquadra.

No només els sindicats de la Guàrdia Urbana es mostren en contra del canvi. Alguns partits de l’oposició de Barcelona van mostrar ahir el seu rebuig a l’eliminació dels actuals antiavalots. El PSC va reclamar un acord amb els sindicats, Cs va qüestionar que es prengui la decisió davant l’augment de la inseguretat a Barcelona i el PP es va comprometre a recuperar la unitat. Els sindicats consideren que ja no hi havia cap necessitat de suprimir la USP i ho atribueixen a una postura de “sí o sí”, segons Garcia, del govern de Colau.